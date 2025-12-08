Tennis, José Perlas nuovo coach di Musetti nel 2026: affiancherà Tartarini

Figura di spicco nel panorama tennistico spagnolo e internazionale, noto per i suoi successi sia come allenatore che come capitano di Davis. Perlas, infatti, è stato l'ex capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis, guidando la squadra alla vittoria di ben due edizioni nel 2000 e 2004, con anche una finale persa nel 2003. La sua carriera nel mondo del tennis è iniziata nel 1985, quando ha assunto il ruolo di direttore presso l'Andres Gimeno School of Tennis, per poi diventare direttore del Centro di Alto Rendimento della Federazione spagnola.