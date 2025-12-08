Tennis, José Perlas nuovo coach di Musetti nel 2026: affiancherà Tartarini

Nuovo supercoach per Lorenzo Musetti, che nel 2026 inserirà l'ex allenatore di Fognini nel proprio teamdi Martino Cozzi
Nuovo allenatore per Lorenzo Musetti. Tramite i propri social media, il tennista azzurro ha annunciato l'innesto di José Perlas nel team della prossima stagione, che affiancherà Simone Tartarini, storico allenatore di Lorenzo, nel ruolo di supercoach. "Iniziamo a preparare il 2026! Benvenuto José", ha scritto Musetti su Instagram, pubblicando una foto di lui insieme a Tartarini, Perlas e il preparatore atletico Damiano Fiorucci al Monte-Carlo Country Club.
CHI È JOSÉ PERLAS
Figura di spicco nel panorama tennistico spagnolo e internazionale, noto per i suoi successi sia come allenatore che come capitano di Davis. Perlas, infatti, è stato l'ex capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis, guidando la squadra alla vittoria di ben due edizioni nel 2000 e 2004, con anche una finale persa nel 2003. La sua carriera nel mondo del tennis è iniziata nel 1985, quando ha assunto il ruolo di direttore presso l'Andres Gimeno School of Tennis, per poi diventare direttore del Centro di Alto Rendimento della Federazione spagnola.
Come allenatore, Perlas ha lavorato con alcuni dei più grandi talenti spagnoli, ma non solo: spiccano le collaborazioni con Carlos Moyá (1995-2000: conquista del Roland Garros (1998) e raggiungimento della vetta del ranking ATP), Albert Costa (1999-2004, vittoria al Roland Garros nel 2002), Guillermo Coria (quinto posto nel ranking mondiale) e Nicolás Almagro.
Musetti non sarà il primo italiano allenato da Perlas. Infatti, una delle sue collaborazioni più durature è stata con Fabio Fognini. Per ben cinque anni, dal 2012 al 2016, Fognini, allenato da Perlas, ha raggiunto risultati importanti, tra i quali la semifinale al torneo di Monte-Carlo (2013) e 12 finali ATP complessive. L'ultima collaborazione, iniziata nel 2017, è stata con il tennista serbo Dušan Lajović.