L'annuncio di Paolini: "Sara Errani dal prossimo anno entrerà nel mio team"

"Prima di vincere le Olimpiadi non ce le avevo molto in testa. È brutto da dire, ma per il tennis le Olimpiadi, essendo ogni 4 anni e mentre ogni anno ci sono gli Slam, un pochino secondo me sono messe da parte. Quando Sara (Errani, ndr) mi ha chiesto di fare il doppio per provare a qualificarci per le Olimpiadi… le ho detto 'va bene' - ha raccontato la tennista azzurra - Abbiamo iniziato a giocare il doppio e vedevo che giocavamo bene. Prima 'io e il doppio' non eravamo tanto amici. Una volta ho litigato con il mio ex allenatore Renzo (Furlan, ndr) e gli ho detto che non volevo più giocare il doppio… e invece alla fine mi ha regalato momenti incredibili. Quando abbiamo vinto la medaglia, in quel momento mi sono resa conto del valore che hanno le medaglie Olimpiche che è una roba totalmente diversa. Coinvolge molte più persone di quel Paese e me ne sono resa conto però dopo".