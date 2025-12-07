L'annuncio di Paolini: "Sara Errani dal prossimo anno entrerà nel mio team"

Sarita affiancherà Danilo Pizzorno e si occuperà della parte tattica: "È di un altro livello"di Redazione
© Getty Images
Sara Errani entra nel team di Jasmine Paolini. È la stessa leader del tennis azzurro a svelare la presenza dal prossimo anno della compagna con cui ha vinto tutto in doppio. "Sara dalla prossima stagione è nel mio team - ha detto Paolini, ospite con Errani di Fabio Fazio a Che Tempo che fa -. Io avrò due persone quest'anno: Danilo Pizzorno e lei che farà la parte tattica, perché lei è di un altro livello".
Le due azzurre hanno riflettuto sui loro successi e sul futuro: "Stiamo andando talmente bene che è difficile smettere. Siamo ancora qua a giocare, avevo detto che avrei firmato di smettere se avessi vinto una medaglia ma stiamo andando talmente bene che è difficile smettere" le parole di Errani. Paolini che ha portato la fiamma olimpica di Milano Cortina da Atene a Roma, ha parlato anche di Jannik Sinner: "A me fa impazzire quando Jannik colpisce la palla fortissimo, è una sensazione che mi piace tanto e che mi piace anche su di me quando riesco a colpire forte. Ovviamente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a volte a bocca aperta, entrambi sono incredibili".
"Prima di vincere le Olimpiadi non ce le avevo molto in testa. È brutto da dire, ma per il tennis le Olimpiadi, essendo ogni 4 anni e mentre ogni anno ci sono gli Slam, un pochino secondo me sono messe da parte. Quando Sara (Errani, ndr) mi ha chiesto di fare il doppio per provare a qualificarci per le Olimpiadi… le ho detto 'va bene' - ha raccontato la tennista azzurra - Abbiamo iniziato a giocare il doppio e vedevo che giocavamo bene. Prima 'io e il doppio' non eravamo tanto amici. Una volta ho litigato con il mio ex allenatore Renzo (Furlan, ndr) e gli ho detto che non volevo più giocare il doppio… e invece alla fine mi ha regalato momenti incredibili. Quando abbiamo vinto la medaglia, in quel momento mi sono resa conto del valore che hanno le medaglie Olimpiche che è una roba totalmente diversa. Coinvolge molte più persone di quel Paese e me ne sono resa conto però dopo".