Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Collaborazioni

Achille Lauro è la nuova voce di BMW

BMW sceglie Achille Lauro per raccontare il lato più sofisticato e creativo del marchio, intrecciando musica, moda e visione industriale in un’unica narrazione

di Redazione Drive Up
10 Dic 2025 - 11:51
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

BMW Italia ha deciso di affidare il racconto della sua gamma più esclusiva a una delle figure più trasversali del panorama artistico italiano. La partnership con Achille Lauro nasce per trasferire i valori dell’alta gamma in un linguaggio che non sia solo automobilistico, ma culturale, puntando su un’immagine capace di parlare a un pubblico che riconosce il lusso non solo negli oggetti, ma nel modo di viverli.
Collaborazione
L’artista diventa così la “brand voice” del segmento più prezioso del costruttore tedesco in Italia, con un ruolo che va oltre la semplice collaborazione. Il suo debutto in questo nuovo vestito è avvenuto in uno dei contesti più simbolici del calendario italiano, la Prima della Scala, dove BMW ha rafforzato il proprio legame con il mondo dell’arte e della cultura, spostando ancora una volta il baricentro fuori dal perimetro classico dell’automobile.
In sviluppo
Nei prossimi mesi, il progetto si costruirà attraverso una serie di iniziative pensate per far dialogare il percorso artistico di Lauro con l’estetica e l’innovazione tecnologica di BMW. Eventi selezionati, contenuti digitali e appuntamenti dal vivo saranno gli strumenti con cui il marchio racconterà il proprio lato più aspirazionale, cercando di trasformare l’esperienza dell’auto in un’estensione dello stile personale.

Ti potrebbe interessare

achille lauro
achille lauro bmw
achille lauro collaborazione bmw
voce
bmw

Ultimi video

26:18
Puntata del 29 novembre #DriveUp

Puntata del 29 novembre #DriveUp

00:19
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:21
Sportequipe 8 GT

Sportequipe 8 GT

01:22
Nuove Seat Ibiza e Arona

Nuove Seat Ibiza e Arona

01:31
Genesis GV60 Magma

Genesis GV60 Magma

15:43
La puntata del 4 dicembre #DriveUp

La puntata del 4 dicembre #DriveUp

01:22
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

02:42
Le Ford Falcon di "Mad Max"

Le Ford Falcon di "Mad Max"

02:00
Genesis in espansione continua, GV60 Magma

Genesis in espansione continua, GV60 Magma

02:05
House of BMW a San Donato Milanese: si ritorna a casa

House of BMW a San Donato Milanese: si ritorna a casa

02:37
L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

02:36
Storia di un legame infinito, nuova Jeep Compass

Storia di un legame infinito, nuova Jeep Compass

01:52
L'editoriale: cresce, ma lentamente, il mercato dell'auto in Europa

L'editoriale: cresce, ma lentamente, il mercato dell'auto in Europa

01:27
Alpine A390

Alpine A390

01:20
Nuovo Ram Rampage

Nuovo Ram Rampage

26:18
Puntata del 29 novembre #DriveUp

Puntata del 29 novembre #DriveUp

I più visti di Drive Up

Lando Norris: tutte le auto del Campione del Mondo di Formula 1

Inter-Liverpool, dal campo al garage: ecco che auto guidano i calciatori

Lando Norris è Campione del Mondo di Formula 1: ecco la sua collezione di auto

Sapete quali sono le auto preferite dai calciatori?

BMW consegna a Papa Leone una iX60

McLaren ha messo all'asta l'auto di Formula 1 della stagione 2026

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:17
Fiorentina, ipotesi Becao per la difesa
14:16
Coppa d'Africa, Pépé escluso e vittima di razzismo per uno "sfottò" al Marocco
14:08
Coni: firmato Memorandum d'intesa con il Comitato olimpico indiano
Verso Fiorentina-Dinamo
13:57
Verso Fiorentina-Dinamo
13:55
Terremoto Toro: Vagnati sollevato dall'incarico, al suo posto torna Petrachi