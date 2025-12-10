Achille Lauro è la nuova voce di BMW

BMW Italia ha deciso di affidare il racconto della sua gamma più esclusiva a una delle figure più trasversali del panorama artistico italiano. La partnership con Achille Lauro nasce per trasferire i valori dell’alta gamma in un linguaggio che non sia solo automobilistico, ma culturale, puntando su un’immagine capace di parlare a un pubblico che riconosce il lusso non solo negli oggetti, ma nel modo di viverli.

Collaborazione

L’artista diventa così la “brand voice” del segmento più prezioso del costruttore tedesco in Italia, con un ruolo che va oltre la semplice collaborazione. Il suo debutto in questo nuovo vestito è avvenuto in uno dei contesti più simbolici del calendario italiano, la Prima della Scala, dove BMW ha rafforzato il proprio legame con il mondo dell’arte e della cultura, spostando ancora una volta il baricentro fuori dal perimetro classico dell’automobile.

In sviluppo

Nei prossimi mesi, il progetto si costruirà attraverso una serie di iniziative pensate per far dialogare il percorso artistico di Lauro con l’estetica e l’innovazione tecnologica di BMW. Eventi selezionati, contenuti digitali e appuntamenti dal vivo saranno gli strumenti con cui il marchio racconterà il proprio lato più aspirazionale, cercando di trasformare l’esperienza dell’auto in un’estensione dello stile personale.