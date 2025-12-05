Alcaraz-Sinner, il duello continua: "Ci rendiamo più forti a vicenda, la nostra una rivalità positiva"

I due, poi, non si sono risparmiati i complimenti a vicenda: "Jannik è un giocatore quasi senza punti deboli: potentissimo in attacco, rapidissimo e solido in difesa. Per batterlo non basta giocare bene: devi mantenere la concentrazione per tutto il match, dal primo all’ultimo punto", ha raccontato Carlos. L'altoatesino gli ha risposto così: "È uno dei migliori del circuito, forse il migliore. Giocare contro di lui è sempre un grande stimolo. Ogni partita ha una storia diversa ed è questo a renderle così avvincenti. È velocissimo, difficile da superare ovunque in campo, e mentalmente gioca ogni punto come fosse l’ultimo. Questi sono i grandi ostacoli che devo affrontare ogni volta che lo sfido".