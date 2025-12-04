Alcaraz: "Grato a Sinner, la rivalità mi obbliga a dare il 100% ogni giorno"

Da "Campione" a "Maestro dell'indoor": mondo e istituzioni celebrano il trionfo di Sinner
In vista della prossima stagione, Carlos Alcaraz ha voluto rendere omaggio al suo più grande avversario, Jannik Sinner. Parlando al sito degli Australian Open, il campione spagnolo ha spiegato quanto la competizione con l'azzurro sia fondamentale per la sua crescita professionale e mentale.
Inevitabile tornare sul duello che sta segnando il tennis mondiale, specialmente guardando all'Australia dove Sinner punta al terzo titolo consecutivo. Alcaraz ha speso parole di profonda stima: "Sono davvero grato per questa rivalità perché mi dà l'opportunità di dare il 100% in ogni allenamento, ogni giorno", ha ammesso lo spagnolo. La consapevolezza della forza dell'avversario è totale: "Il livello che devo mantenere se voglio battere Jannik è davvero alto".
Questa spinta a migliorarsi serve ad Alcaraz per inseguire il suo prossimo grande traguardo: l'Australian Open, l'unico Slam che manca alla sua bacheca. "È il mio primo obiettivo. Quando guardo la pre-stagione e mi chiedo cosa voglio migliorare, gli Australian Open sono lì," ha confessato Alcaraz.
Il sogno è completare il Career Grand Slam: "Vorrei completarlo. Ovviamente ci proverò a farlo l'anno prossimo, ma se non sarà l'anno prossimo, spero tra due, tre o quattro anni".
