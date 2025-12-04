Alcaraz: "Grato a Sinner, la rivalità mi obbliga a dare il 100% ogni giorno"

Inevitabile tornare sul duello che sta segnando il tennis mondiale, specialmente guardando all'Australia dove Sinner punta al terzo titolo consecutivo. Alcaraz ha speso parole di profonda stima: "Sono davvero grato per questa rivalità perché mi dà l'opportunità di dare il 100% in ogni allenamento, ogni giorno", ha ammesso lo spagnolo. La consapevolezza della forza dell'avversario è totale: "Il livello che devo mantenere se voglio battere Jannik è davvero alto".