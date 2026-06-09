Tennis: Zverev interrompe intervista a l'Equipe dopo domanda su accuse ex

Una domanda sulle accuse di violenza domestica avanzate in passato da due ex compagne e Alexander Zverev interrompe l'intervista. A riferire l'episodio l'Equipe. Secondo la ricostruzione del quotidiano francese, il colloquio con il tennista russo, fresco vincitore del Roland Garros grazie al successo in finale contro l'azzurro Flavio Cobolli, si sarebbe svolto in un clima inizialmente "sereno e persino cordiale" durante un viaggio in auto, nel quale Zverev avrebbe parlato del percorso verso il primo titolo del Grande Slam, delle persone più importanti della sua vita e della sua malattia, il diabete. La situazione sarebbe cambiata quando il giornalista ha chiesto a Zverev come gestisse le critiche di chi continua a esprimere dubbi nei suoi confronti per le accuse di violenza domestica mosse in passato da due ex partner. "Sapete bene che le accuse si sono rivelate false, no?", avrebbe replicato il russo in modo irritato. E ancora: "Non dipende da me. Ho fatto tutto ciò che potevo e la mia innocenza è stata dimostrata", avrebbe aggiunto prima di chiudere l'intervista.



Nel 2020, l'ex fidanzata Olga Sharipova parlò di presunti abusi fisici e psicologici, accuse sempre respinte da Zverev e mai finite in tribunale. Dopo un'indagine indipendente durata tre anni, l'ATP dichiarò di non aver trovato prove sufficienti per confermare le accuse. Separatamente, Brenda Patea, madre della figlia del tennista, aveva accusato Zverev di averla spinta contro un muro e tentato di strangolarla durante una lite nel 2020. Il procedimento aperto in Germania si è concluso nel giugno 2024 senza sentenza, dopo un accordo extragiudiziale tra le parti. I dettagli dell'intesa non sono stati resi pubblici. Una portavoce del tribunale aveva dichiarato all'epoca che "la verità resta aperta".