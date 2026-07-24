Sassuolo, Cristian Volpato fermato a Sydney: è risultato positivo alla cocaina

Secondo quanto riferito dalla polizia, il calciatore neroverde sarebbe stato fermato due volte, mentre guidava una BMW, sull’Anzac Bridge tra Pyrmont e Glebe Island a Sydney: la prima intorno alle 23 di giovedì sera, venendo multato per aver superato di 20 km/h il limite di velocità di 60 km/h del ponte; la seconda verso l’1 di notte dopo che la polizia aveva rilevato una velocità di 109 km/h sullo stesso tratto di strada. L'attaccante è stato sottoposto a un test antidroga su strada, che avrebbe fornito un risultato preliminare positivo alla cocaina. La polizia, inoltre, ha prelevato un secondo campione di fluido orale, inviato per ulteriori analisi. Gli accertamenti sono ancora in corso e il risultato del test stradale dovrà quindi essere confermato prima di eventuali ulteriori conseguenze. Al primo fermo, aggiunge la polizia, Volpato sarebbe stato sottoposto a un controllo alcolemico, risultato poi negativo.