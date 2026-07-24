Sassuolo, Cristian Volpato fermato a Sydney: è risultato positivo alla cocaina

Guai in vista per Cristian Volpato? Nella notte, il calciatore del Sassuolo è stato fermato due volte dalla polizia di Sydney per eccesso di velocità e sarebbe anche risultato positivo alla cocaina durante un controllo. Prima la multa, poi il test antidroga su strada e la sospensione della patente internazionale per sei mesi. Volpato è reduce dal Mondiale disputato con l'Australia nel corso del quale ha collezionato 3 presenze.
Fermato due volte
Secondo quanto riferito dalla polizia, il calciatore neroverde sarebbe stato fermato due volte, mentre guidava una BMW, sull’Anzac Bridge tra Pyrmont e Glebe Island a Sydney: la prima intorno alle 23 di giovedì sera, venendo multato per aver superato di 20 km/h il limite di velocità di 60 km/h del ponte; la seconda verso l’1 di notte dopo che la polizia aveva rilevato una velocità di 109 km/h sullo stesso tratto di strada. L'attaccante è stato sottoposto a un test antidroga su strada, che avrebbe fornito un risultato preliminare positivo alla cocaina. La polizia, inoltre, ha prelevato un secondo campione di fluido orale, inviato per ulteriori analisi. Gli accertamenti sono ancora in corso e il risultato del test stradale dovrà quindi essere confermato prima di eventuali ulteriori conseguenze. Al primo fermo, aggiunge la polizia, Volpato sarebbe stato sottoposto a un controllo alcolemico, risultato poi negativo.
Cosa succede ora
Il test antidroga effettuato sul ciglio della strada rappresenta un esame preliminare. La conferma della positività o meno dipenderà dall’analisi di laboratorio del secondo campione raccolto dagli agenti. Fino al completamento degli accertamenti, non è possibile stabilire in modo definitivo la presenza della sostanza né anticipare eventuali contestazioni aggiuntive. La polizia, inoltre, ha confermato che le indagini proseguono.