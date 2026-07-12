Wimbledon, la gioia di Sinner: "Vincere qui è incredibile, è stata una finale di altissimo livello"

Sul Centre Court dell'All England Club è stata una partita di altissimo livello, chiusa con solamente due palle break, entrambe trasformate da Sinner: "Entrambi abbiamo cominciato benissimo e servendo velocissimo. Eravamo preparati al meglio, grazie al team e a mia mamma, che è uscita un paio di volte dallo stadio. È stata una bellissima finale, si gioca in due e abbiamo dato tutto. Sono felice della vittoria ma anche del livello con cui abbiamo giocato. Non c'è posto migliore dove giocare a tennis, si sentono i nervi quando ci si sveglia il mattino: è una giornata speciale, non sai quando potrai ritornare. Bisogna dare il massimo, sono state due settimane bellissime. Il pubblico mi ha dato le sensazioni più belle che un giocatore di tennis possa provare".