Wimbledon, la gioia di Sinner: "Vincere qui è incredibile, è stata una finale di altissimo livello"

© Getty Images
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C'è grandissima felicità nelle parole di Jannik Sinner nel corso della premiazione per la vittoria del suo secondo Wimbledon di fila: "Vincere nuovamente è incredibile". Poi subito il pensiero va a Sascha Zverev, avversario di giornata: "Hai ottenuto l'obiettivo di vincere uno Slam a Parigi (il Roland Garros, ndr), questa partita è stata così lottata e sono sicuro che riuscirai a vincere anche Wimbledon. So che un altro tuo obiettivo è diventare numero uno e ci sei molto vicino, dobbiamo stare attenti adesso (ride, ndr)".
Sul Centre Court dell'All England Club è stata una partita di altissimo livello, chiusa con solamente due palle break, entrambe trasformate da Sinner: "Entrambi abbiamo cominciato benissimo e servendo velocissimo. Eravamo preparati al meglio, grazie al team e a mia mamma, che è uscita un paio di volte dallo stadio. È stata una bellissima finale, si gioca in due e abbiamo dato tutto. Sono felice della vittoria ma anche del livello con cui abbiamo giocato. Non c'è posto migliore dove giocare a tennis, si sentono i nervi quando ci si sveglia il mattino: è una giornata speciale, non sai quando potrai ritornare. Bisogna dare il massimo, sono state due settimane bellissime. Il pubblico mi ha dato le sensazioni più belle che un giocatore di tennis possa provare".
E poi conclude ringraziando anche chi lavora dietro le quinte: "Ci sono stati un paio di giorni caldi, voglio ringraziare i raccattapalle per tutto quello che fanno. Rendete la nostra vita più semplice e possibile sul campo, grazie all'organizzazione.
Intervenuto a Sky Sport ha poi aggiunto: "È difficile parlare ora, dopo Parigi abbiamo lavorato tanto e abbiamo avuto delle giornate infinite a Monaco. Sto dando tutta la mia vita per questo sport, non pensavo di poter vincere nuovamente Wimbledon. Tutte le persone attorno mi danno tantissima fiducia e sono contento di questo".
© Getty Images | Catherine Middleton con la figlia Charlotte Windsor
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