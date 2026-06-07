Roland Garros 2026, Cobolli si arrende tra gli applausi: trionfa Zverev al quinto set nella finale di Parigi

Quest’ultimo, sopra 2-0 e ripreso subito sul 2-2, fallisce l’occasione (dopo un altro break nel settimo game) di servire per il quarto parziale ma nel successivo tie-break, in vantaggio 4-6, riesce a chiude alla seconda chance con un clamoroso dritto in lungolinea dopo aver mancato nel punto precedente un non banalissimo smash in salto in avanzamento. Pronti via e Zverev nel quinto e decisivo set è già avanti di due break (3-0). Non mancano le occasioni anche per l'italiano con quattro palle break complessive fallite (una nel secondo e ben tre di cui due di fila nel quarto game). Il distacco, però, è ormai troppo ampio da ricucire per un Cobolli anche più in difficoltà negli spostamenti laterali, con il giocatore teutonico che pesca il terzo break della frazione (stavolta addirittura a 15) nel settimo gioco e mette il definitivo lucchetto alla finale.