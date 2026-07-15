Tennis

Alcaraz, l'amore cura le ferite: relax in Italia con una nuova, misteriosa, fiamma

Il tennista spagnolo, ancora attualmente fuori per infortunio ma in recupero, si è concesso del tempo libero con una ragazza bionda dall'identità sconosciuta

15 Lug 2026 - 16:18
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Carlos Alcaraz, arcirivale di Jannik Sinner, è in fase di recupero dall'infortunio al polso ma intanto è stato avvistato sul suo yacht insieme ad alcune coppie di amici e in compagnia, soprattutto, di una misteriosa donna bionda. Carlitos ha scelto l'Italia per rilassarsi prima dello sprint finale in vista del recupero. Le voci inizialmente spingevano per identificarla con la cantante Ana Mena, ma sono arrivate smentite secche: non è lei. A parlare della questione è stato Jorge Borrajo, direttore della rivista spagnola Semana: "Carlos e questa ragazza bionda hanno condiviso momenti teneri e molto intimi, ma volevano evidentemente rimanere riservati" ha detto. La curiosità gossippara rimane: usciranno allo scoperto o riusciranno a tenere celato il tutto?

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