Napoli, parla l'agente di Lukaku: "Romelu è un top player, difficile accettare che sia il vice di qualcuno"

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha chiarito l'attuale situazione del proprio assistito: "Romelu è un top player, viene da una stagione complessa anche a causa di un infortunio. Per un giocatore come lui è difficile accettare di essere il vice, visto che è sempre stato abituato a essere il centravanti titolare. Ha dimostrato per tutta la carriera di essere uno dei più forti attaccanti del mondo, ci possono essere delle gerarchie inizialmente ma poi a decidere è il tecnico. Di certo cercheremo una soluzione adatta a lui. Spalmare l'ingaggio? Non è il momento".