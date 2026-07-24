Milan, Leao: "Parlato con col club della cessione ma studierò opzioni"

"Avevo già parlato con il Milan della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi lì il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan": lo dice Rafael Leao ad un podcast brasiliano, visto che si trova al momento in Brasile per gli ultimi giorni di riposo concessi dal Milan dopo il Mondiale.