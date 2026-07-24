Milan, Leao: "Parlato con col club della cessione ma studierò opzioni"

"Avevo già parlato con il Milan della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi lì il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan": lo dice Rafael Leao ad un podcast brasiliano, visto che si trova al momento in Brasile per gli ultimi giorni di riposo concessi dal Milan dopo il Mondiale.
Il destino di Leao sembra essere lontano da Milano dopo che a più riprese il portoghese aveva fatto capire di essere alla ricerca di una nuova sfida: "Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato", le parole molto dirette di Rafa prima del Mondiale. Al momento però mancano offerte importanti: soltanto Gala e Fener si sono avvicinate all'esterno ma rimanendo ben lontane dalla valutazione che ne fanno i rossoneri, ovvero intorno ai 50 milioni di euro.
L'esterno dunque il 29 luglio raggiungerà i compagni in Australia per la tournée asiatica. Intanto Leao si sta allenando nelle strutture del Corinthians: "Corinthians, grazie mille e siamo insieme, e non si sa mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, sono già grato per avermi aperto le porte per allenarmi".