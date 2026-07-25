Inter, una nuova casa per restare al top in Europa: in due anni la Pinetina sarà rivoluzionata

E un aspetto fondamentale, nell’idea di futuro dell’Inter, è infatti anche quello psicologico. Durante la scorsa annata i nerazzurri hanno stilato un protocollo d’azione con la “Mental Economy Training (MET)” del professor Riccardo Ceccarelli per sviluppare meglio l’aspetto mentale degli atleti. E sono già tanti gli sportivi ad averne usufruito, uno su tutti il numero uno al mondo del tennis, Jannik Sinner. Fondamentale, infatti, la gestione dei carichi mentali e di tutti gli aspetti psicologici legati alla performance degli atleti per far sì che non ci siano conseguenze negative sulla persona. L’obiettivo dell’Inter è chiaro: mantenersi ai massimi livelli europei anche attraverso strutture all’avanguardia. Perché, per generare nuovi campioni, bisogna consegnar loro strumenti adeguati e al passo con i tempi. Il nuovo edificio della prima squadra sarà operativo subito dopo la tournée australiana. Entro la stagione 2026-27 saranno completati anche il centro dell’Under 23 e gran parte degli interventi. La conclusione dell’intero progetto è prevista nel 2028. Un investimento, questo, che non esclude affatto quelli dedicati ai necessari interventi del calciomercato. La nuova Inter di Oaktree ruota a 360 gradi e sta nascendo adesso per incontrare in anticipo il suo stesso futuro.