Primo slam per Zverev: "Finalmente un lieto fine, a Cobolli auguro di vincere"

Cobolli contro Zverev: le foto della finale del Roland Garros
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"Questo campo è speciale per me. Finalmente c'è stato un lieto fine dopo l'infortunio di quattro anni fa e la finale persa nel 2024. Ringrazio il mio team. Sono successe tante cose: spesso abbiamo perso ma alla fine siamo campioni Slam". Queste le prime parole di Alexander Zverev dopo la vittoria al Roland Garros, dopo una battaglia di cinque set in finale contro Flavio Cobolli.
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Proprio all'italiano si rivolge il campione tedesco, vincitore a Parigi del suo primo titolo Slam: "Complimenti a Flavio e al suo team per le due settimane incredibili e spero che presto possa vincere uno Slam. Grazie anche alla Federazione francese e alla direzione del torneo per aver reso possibile tutto questo. Ringrazio il pubblico, senza di loro non avrei vinto il torneo".