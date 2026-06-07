Primo slam per Zverev: "Finalmente un lieto fine, a Cobolli auguro di vincere"

"Questo campo è speciale per me. Finalmente c'è stato un lieto fine dopo l'infortunio di quattro anni fa e la finale persa nel 2024. Ringrazio il mio team. Sono successe tante cose: spesso abbiamo perso ma alla fine siamo campioni Slam". Queste le prime parole di Alexander Zverev dopo la vittoria al Roland Garros, dopo una battaglia di cinque set in finale contro Flavio Cobolli.