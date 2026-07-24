Tennis, Sinner: "Spero di essere ricordato per la persona che sono"

"Cosa vorrei fosse la prima cosa che la gente ricorderà di me tra dieci anni? Oltre ai risultati mi piacerebbe che la gente si ricordasse di me per il tipo di persona che sono e per i valori che mi hanno trasmesso i miei genitori - ha dichiarato il numero uno del mondo come riporta SuperTennis - Magari qualcuno si ricorderà anche perché si è divertito guardando le mie partite".