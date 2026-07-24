TENNIS

Tennis, Sinner: "Spero di essere ricordato per la persona che sono"

Jannik al Secolo XIX: "Contenti per Wimbledon, stiamo già preparando la stagione sul duro"

24 Lug 2026 - 16:00
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© Getty Images

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"Siamo ovviamente molto felici di aver difeso il titolo a Wimbledon. Insieme al mio team stiamo già preparando questa seconda parte della stagione e il ritorno sul duro". Lo ha detto Jannik Sinner parlando con il Secolo XIX durante i due giorni sulla nave da crociera Explora III su cui si è imbarcato come testimonial di uno dei suoi sponsor.

"Cosa vorrei fosse la prima cosa che la gente ricorderà di me tra dieci anni? Oltre ai risultati mi piacerebbe che la gente si ricordasse di me per il tipo di persona che sono e per i valori che mi hanno trasmesso i miei genitori - ha dichiarato il numero uno del mondo come riporta SuperTennis - Magari qualcuno si ricorderà anche perché si è divertito guardando le mie partite".

Non poteva mancare infine un tributo al pubblico italiano: "Quando gioco in Italia il pubblico mi dà sempre un grande supporto e spero di riuscire a trasmettere anche io gioia ed energia positiva".

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