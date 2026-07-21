Wta 125 Roma, Jones vince la finale contro Bronzetti: "Titolo speciale nella mia città preferita"

Jones trionfa nella capitale – “Ho giocato due partite fantastiche con le più forti e ho lottato quando è servito con le altre. Sono felicissima di questo titolo”. Francesca Jones ha conquistato il prestigioso titolo dell’ATV Bancomat Tennis Open e si è guadagnata l’affetto dei tantissimi spettatori presenti parlando italiano durante la premiazione. Così rende leggermente meno amara la sconfitta incassata da Lucia Bronzetti per 6-3 6-1 nella finale del torneo WTA 125 di Roma. Fin dal primo quindici la britannica è riuscita a essere superiore, bissando così la vittoria di pochi mesi fa a Wiesbaden. “Lucia e il suo team hanno fatto un lavoro fantastico questa settimana - le parole di Jones -. Io e lei abbiamo espresso un grande tennis per tutto il torneo, a prescindere da quelli che sono i nostri ranking attuali”. Non solo l’amore per Roma: per Jones il successo ha un sapore speciale perché la sua coach Lourdes Domínguez Lino – questa settimana assente – ha vinto l’edizione 2010 del torneo: “Me lo sono ricordata quando ho visto la sua foto qui, adesso devono mettere la mia più grande (ride). Questa vittoria è importante perché mi riavvicina alla Top 100, anche se adesso dovrò difendere il titolo dello scorso anno a Palermo. A fine anno sarò felice se sarò rientrata in Top 100, perché sarebbe importante dopo l’infortunio alla gamba destra che mi ha fermato a inizio anno, poco dopo aver raggiunto il mio best ranking, vicino alla Top 70”.