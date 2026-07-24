Acerbi, parla l'agente: "Futuro? Dopo Lazio e Inter le aspettative sono alte"

"Credo che Acerbi possa fare comodo a tutte le società di Serie A, dalle piccole alle grandi. Dopo il percorso fatto con Lazio e Inter le aspettative sono molto alte nonostante l'età avanzata". Così l'agente del difensore ex Inter Federico Pastorello a Sky Sport. "Nel gestire un campione come Acerbi l'unica cosa che non devi avere è la fretta perché rischi di fare scelte avventate quando tra due settimane potresti giocarti il titolo - ha proseguito - Il Sassuolo è l'unica squadra delle non top che avrebbe preso in considerazione perché al Sassuolo ha avuto un cambiamento di vita e ha ricordi bellissimi. Il Sassuolo per lui è un qualcosa di speciale".