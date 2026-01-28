Tennis, l'ossessione per Sinner trasforma Kyrgios in PR: "Alcaraz, vinci in Australia e organizzo la tua festa"
Il tennista australiano non si smentisce e torna ad attaccare Jannik
© Getty Images
Da tennista o forse ex tennista, viste le sue attuali performance, a PR organizzatore di feste: la parabola (discendente) di Nick Kyrgios potrebbe così aver finalmente il suo punto d'approdo, stando almeno a quanto riportato dai media australiani in merito a un suo incontro con Carlos Alcaraz dopo l'incontro vinto dallo spagnolo contro Moutet al terzo turno di questi Australian Open. Uno scambio di battute in cui l'ossessione di Kyrgios per Jannik Sinner sarebbe così nuovamente emersa in tutta la sua preoccupante (per la serenità mentale dello stesso Kyrgios) evidenza.
Cosa successo, dunque? Durante l'incontro con Alcaraz alla Rod Laver Arena, l'eccentrico tennista australiano si sarebbe così rivolto allo spagnolo: "Sei il mio giocatore preferito. Devi vincere il torneo, così potremo fare festa tutta la notte. Organizzo io la festa!". Chiaro il riferimento, sottinteso, a Sinner. Curioso tuttavia notare come Kyrgios sia passato dal criticare lo stesso Alcaraz l'anno scorso, sostenendo che "facesse troppa festa" rispetto a Sinner, al proporsi oggi come suo organizzatore di eventi notturni. Fra l'altro lo stesso Nick è stato recentemente al centro delle cronache per essere stato visto in un nightclub a Melbourne poche ore prima di un match di doppio misto, poi perso malamente.