Tennis, l'ossessione per Sinner trasforma Kyrgios in PR: "Alcaraz, vinci in Australia e organizzo la tua festa"

Cosa successo, dunque? Durante l'incontro con Alcaraz alla Rod Laver Arena, l'eccentrico tennista australiano si sarebbe così rivolto allo spagnolo: "Sei il mio giocatore preferito. Devi vincere il torneo, così potremo fare festa tutta la notte. Organizzo io la festa!". Chiaro il riferimento, sottinteso, a Sinner. Curioso tuttavia notare come Kyrgios sia passato dal criticare lo stesso Alcaraz l'anno scorso, sostenendo che "facesse troppa festa" rispetto a Sinner, al proporsi oggi come suo organizzatore di eventi notturni. Fra l'altro lo stesso Nick è stato recentemente al centro delle cronache per essere stato visto in un nightclub a Melbourne poche ore prima di un match di doppio misto, poi perso malamente.