Sinner: "Molto difficile giocare contro Shelton. Djokovic? Dovrò essere al meglio"

Sul cammino australiano, Sinner ha raccontato così la sua evoluzione: "Ho fatto fatica all'inizio del torneo, un paio di giorni fa ho conquistato una bella vittoria contro Darderi e questo mi ha dato fiducia, sento che ora mi muovo meglio. Sono contento di approdare in semifinale nel primo torneo dell'anno". Sulla sfida contro Djokovic, Sinner ha aggiunto: "Beh queste partite sono quelle per cui ti alleni, ti svegli e speri di essere al meglio per poterlo battere. Siamo fortunati ad avere Novak ancora a questo livello alla sua età. Spero sia una grande battaglia, poi vediamo".