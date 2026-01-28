Australian Open

Sinner: "Molto difficile giocare contro Shelton. Djokovic? Dovrò essere al meglio"

Le parole del tennista azzurro dopo la vittoria contro Shelton ai quarti di finale dello Slam australiano 

28 Gen 2026 - 12:15
Jannik Sinner conquista la semifinale degli Australian Open. Nella sfida contro lo statunitense Ben Shelton, l'altoatesino, numero 2 del ranking, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 in due ore e 25'. Sinner per l'accesso in finale se la dovrà vedere con Novak Djokovic

"È molto difficile giocare contro Shelton, ha un grande servizio e sta migliorando anno dopo anno. Dopo la off season non sai mai cosa cambieranno dal punto di vista strategico gli avversari. Come riesco a rispondere? Non so, istinto. Non ci sono tanti mancini sul circuito e questo rende la situazione ancora più complicata. Ma oggi credo di aver risposto alla grande. Giocare su questo campo è bellissimo, grazie a tutti", ha dichiarato il tennista azzurro subito dopo il match contro l'americano alla Rod Laver Arena

 Sul cammino australiano, Sinner ha raccontato così la sua evoluzione: "Ho fatto fatica all'inizio del torneo, un paio di giorni fa ho conquistato una bella vittoria contro Darderi e questo mi ha dato fiducia, sento che ora mi muovo meglio. Sono contento di approdare in semifinale nel primo torneo dell'anno". Sulla sfida contro Djokovic, Sinner ha aggiunto: "Beh queste partite sono quelle per cui ti alleni, ti svegli e speri di essere al meglio per poterlo battere. Siamo fortunati ad avere Novak ancora a questo livello alla sua età. Spero sia una grande battaglia, poi vediamo". 

Nell'altra semifinale, Alcaraz affronterà Zverev: "Quando giochi lo stesso giorno, segui un pochino il punteggio dell'altra partita ma devi pensare al tuo avversario. Tutti e quattro siamo felicissimi di essere ancora in gioco in questo torneo", ha concluso l'altoatesino. 

