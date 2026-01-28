Sinner: "Molto difficile giocare contro Shelton. Djokovic? Dovrò essere al meglio"

Tennis, Australian Open: le foto del match tra Sinner e Shelton
Le parole del tennista azzurro dopo la vittoria contro Shelton ai quarti di finale dello Slam australiano
Jannik Sinner conquista la semifinale degli Australian Open. Nella sfida contro lo statunitense Ben Shelton, l'altoatesino, numero 2 del ranking, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 in due ore e 25'. Sinner per l'accesso in finale se la dovrà vedere con Novak Djokovic.
"È molto difficile giocare contro Shelton, ha un grande servizio e sta migliorando anno dopo anno. Dopo la off season non sai mai cosa cambieranno dal punto di vista strategico gli avversari. Come riesco a rispondere? Non so, istinto. Non ci sono tanti mancini sul circuito e questo rende la situazione ancora più complicata. Ma oggi credo di aver risposto alla grande. Giocare su questo campo è bellissimo, grazie a tutti", ha dichiarato il tennista azzurro subito dopo il match contro l'americano alla Rod Laver Arena.
Sul cammino australiano, Sinner ha raccontato così la sua evoluzione: "Ho fatto fatica all'inizio del torneo, un paio di giorni fa ho conquistato una bella vittoria contro Darderi e questo mi ha dato fiducia, sento che ora mi muovo meglio. Sono contento di approdare in semifinale nel primo torneo dell'anno". Sulla sfida contro Djokovic, Sinner ha aggiunto: "Beh queste partite sono quelle per cui ti alleni, ti svegli e speri di essere al meglio per poterlo battere. Siamo fortunati ad avere Novak ancora a questo livello alla sua età. Spero sia una grande battaglia, poi vediamo".
Nell'altra semifinale, Alcaraz affronterà Zverev: "Quando giochi lo stesso giorno, segui un pochino il punteggio dell'altra partita ma devi pensare al tuo avversario. Tutti e quattro siamo felicissimi di essere ancora in gioco in questo torneo", ha concluso l'altoatesino.
