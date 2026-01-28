Rugby, Benetton: Alessandro Garbisi rinnova fino al 2028

Il Benetton Rugby ufficializza "il rinnovo dell'accordo contrattuale con Alessandro Garbisi, che continuerà a vestire la maglia biancoverde fino al 30 giugno 2028". "Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con il Benetton Rugby. Il mio obiettivo resta quello di dare il massimo per questi colori, contribuendo ai risultati della squadra e cercando di essere un punto di riferimento all'interno del gruppo. Credo che Treviso rappresenti il contesto ideale per continuare il mio percorso di crescita e ringrazio la società per la fiducia e l'opportunità che mi ha accordato" dichiara Alessandro Garbisi. 

