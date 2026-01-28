Rotta su Miami: la rivoluzione elettrica sbarca all’Autodromo Internazionale

La Formula E riaccende i motori, rigorosamente elettrici e vola verso la Sunshine State. Sabato 31 gennaio 2026 il Mondiale elettrico farà tappa a Miami per il terzo appuntamento, segnando un ritorno storico in Florida e un debutto assoluto sul tracciato del Miami International Autodrome. La gara sarà trasmessa in diretta su sportmediaset.it e su Canale 20 in seconda serata.