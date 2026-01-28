Figc riconosciuta dal Cip come Federazione nazionale sportiva paralimpica

"Per l'intero movimento calcistico italiano, quello del Comitato Italiano Paralimpico è un riconoscimento storico che ci rende orgogliosi e che ci responsabilizza ancora di più - dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina - a tal proposito ringrazio Marco Giunio De Sanctis e tutto il Cip per la collaborazione mostrata in tutto il percorso che ci ha portati fino a questo punto. Quando nel 2019 abbiamo ampliato il nostro raggio d'azione, creando un'apposita Divisione federale che si occupasse esclusivamente di atleti con difficoltà cognitivo-relazionali, ci siamo posti diversi obiettivi, primo fra tutti fare dell'inclusione attraverso il calcio una delle nostre mission e grazie all'esperienza maturata e alla sensibilità che ci contraddistingue, quella sociale prima ancora che sportiva, abbiamo finalmente raggiunto anche quello di entrare a far parte della grande famiglia paralimpica italiana. Un ulteriore step nel processo di sempre maggiore apertura del mondo del calcio, in cui l'atleta è parte attiva di una comunità molto più ampia. Così il calcio può essere davvero di tutti, superando ogni barriera. In questo senso, la Figc rappresenta una best practice nazionale e internazionale".