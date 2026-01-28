Figc riconosciuta dal Cip come Federazione nazionale sportiva paralimpica
La Federazione Italia Giuoco Calcio è stata riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico come Federazione Nazionale Sportiva Paralimpica: questo il tema centrale della conferenza stampa organizzata oggi nella sala Paolo Rossi della sede Figc di via Allegri a Roma, alla presenza di Gabriele Gravina presidente Figc, Marco Giunio De Sanctis, presidente Cip) e Franco Carraro, presidente della Divisione Calcio Paralimpico della Figc. La relativa delibera, diramata dal Consiglio Nazionale del CIP, segna un nuovo fondamentale passaggio per la storia del movimento calcistico paralimpico italiano, dopo il protocollo - firmato nel 2019 da FIGC e CIP - che istituì la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, seguito da quello, più recente (2024), che impostava un percorso strategico comune, finalizzato a definire il rinnovato assetto organizzativo dell'attività calcistica paralimpica illustrato nell'incontro di questa mattina.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2026, il CIP ha delegato alla FIGC la gestione (tecnica, organizzativo-formativa e finanziaria) dell'attività calcistica di amputati e cerebrolesi, precedentemente in capo alla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (Fispes), sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Un'attività che si andrà dunque ad affiancare a quella della Divisione Paralimpica della FIGC, che attualmente coinvolge ben 300 squadre in tutto il territorio nazionale, con circa 3500 atleti tesserati. (
"Per l'intero movimento calcistico italiano, quello del Comitato Italiano Paralimpico è un riconoscimento storico che ci rende orgogliosi e che ci responsabilizza ancora di più - dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina - a tal proposito ringrazio Marco Giunio De Sanctis e tutto il Cip per la collaborazione mostrata in tutto il percorso che ci ha portati fino a questo punto. Quando nel 2019 abbiamo ampliato il nostro raggio d'azione, creando un'apposita Divisione federale che si occupasse esclusivamente di atleti con difficoltà cognitivo-relazionali, ci siamo posti diversi obiettivi, primo fra tutti fare dell'inclusione attraverso il calcio una delle nostre mission e grazie all'esperienza maturata e alla sensibilità che ci contraddistingue, quella sociale prima ancora che sportiva, abbiamo finalmente raggiunto anche quello di entrare a far parte della grande famiglia paralimpica italiana. Un ulteriore step nel processo di sempre maggiore apertura del mondo del calcio, in cui l'atleta è parte attiva di una comunità molto più ampia. Così il calcio può essere davvero di tutti, superando ogni barriera. In questo senso, la Figc rappresenta una best practice nazionale e internazionale".