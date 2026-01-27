Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic, orari e programma: quando giocano i due azzurri

Curiosità della giornata: nello stesso momento di Sinner si è allenato anche Novak Djokovic, in un campo prossimo a quello dell'azzurro, ma ha evitato occhi indiscreti. Allenamento al coperto anche per il n. 5 del mondo, che ha concluso la propria sessione con Matteo Gribaldo come sparring partner. Il giovane azzurro, eliminato nel torneo juniores al secondo turno, è riuscito a tenere il ritmo dello scambio, offrendo un test utile al carrarino, che è apparso sciolto nei colpi e preciso nelle esecuzioni. Musetti si è più volte intrattenuto con il giovane ragazzo italiano, durante le varie pause di gioco, per dare consigli e suggerimenti: non tutti i giorni capita di potersi allenare un top player... Tornando a Musetti, stretto e continuo confronto con Jose Perlas che in assenza di Simone Tartarini è a tutti gli effetti il punto di riferimento tecnico del carrarino.