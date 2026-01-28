La delusione di Musetti: "Stavo giocando il miglior tennis della mia vita, uscire così è doloroso"

Secondo le prime indicazioni, Musetti ha risentito di un problema all'adduttore della coscia destra. Nella ricostruzione del problema fisico che lo ha costretto al ritiro quando era avanti di due set a zero su Djokovic, nei quarti degli Australian Open, il tennista azzurro ha raccontato la sequenza del dolore: "Sono arrivato a prendere una smorzata e, quando sono tornato a rispondere, ho sentito qualcosa nella parte alta della gamba. Nel terzo game del secondo set ho detto al team che mi ero fatto male e mi hanno detto di stringere i denti. Ho continuato a giocare perché per il resto mi sentivo molto bene, ho continuato, ho giocato, ma il problema non andava via. Quando, dopo il medical time out, sono tornato in campo ho sentito il dolore crescere". Musetti non si da' pace per questo nuovo problema fisico. "Ho fatto tutti gli esami prima dell'inizio della stagione per scongiurare che questo potesse accadere e non ho parole per descrivere quello che sto sentendo. Non potevo mettere fasciature; è nella parte alta della coscia e quando torno a casa farò gli esami e vedremo". L'azzurro ricorda che si tratta "della stessa gamba del Roland Garros, ma credo sia in un punto diverso. Devo farmi controllare, capire cosa sia e iniziare le terapie per tornare in campo. Ho giocato tutto il secondo set così, ma con il servizio riuscivo a compensare e stavo gestendo il dolore, che però poi è aumentato. Quando mi sono seduto per tre minuti e sono stato a lungo seduto, il dolore è aumentato e non riuscivo a colpire di dritto perché non riuscivo a spingere e, in generale, non potevo giocare. Non aveva senso fare fasciature e restare in campo. Se mi fossi fatto male a Torino sarebbe potuta essere colpa della stagione - la conclusione di Musetti -, stavolta è successo subito al secondo torneo e non so da cosa possa arrivare: questo mi dà frustrazione".