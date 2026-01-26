Tennis, Australian Open: Sinner vince il derby con Darderi, ai quarti uno tra Shelton e Ruud

Saranno 19 a fine gara, il record personale nel tabellone principale di uno Slam, ma la vita è tutt'altro che semplice nell'ultimo set per Sinner. L'ex numero uno al mondo accumula infatti un piccolo calo fisico, che lo vede spesso arrivare in ritardo sulla palla, mentre Darderi si carica. Il numero 22 del seeding annulla due palle break per portarsi sul 2-2, reagisce e tiene il match in parità. Jannik risponde cancellando quattro palle break sul suo servizio e portandosi sul 5-4, ma Luciano non molla: stop a due match point, si va sul 5-5 e poi al tiebreak, sigillato con un gioco a zero. Qui è però evidente il dominio di Sinner che, dopo aver subito i due punti iniziali, non si ferma più: 7-2 e giochi chiusi. Sinner vince col punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 in 2h09' e si regala i quarti, raggiungendo Musetti: per la quinta volta consecutiva, ci saranno due italiani in questo turno, in uno Slam. Si tratta della terza volta agli Australian Open, tutte con Sinner coinvolto: nel 2022 Sinner e Berrettini, nel 2025 Sinner e Sonego, ora Jannik e Musetti.