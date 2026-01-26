Tennis, Australian Open: Sinner vince il derby con Darderi, ai quarti uno tra Shelton e Ruud

© ipa
© ipa
Bastano 2h09', a Jannik, per vincere il derby italiano. Punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 per l'altoatesino, che continua la sua difesa del titolo
© ipa
© ipa
Non basta l'ottima reazione di Luciano Darderi (22), nel terzo set, per fermare la corsa perentoria di Jannik Sinner (2). Il doppio detentore del titolo degli Australian Open vola ai quarti di finale con un'altra prestazione dominante e un calo solo nell'ultimo parziale, chiudendo i giochi dopo 2h09': 6-1, 6-3, 7-6 il punteggio. Per il quinto Slam consecutivo, dunque, ci saranno due italiani nei quarti: Sinner e Musetti, che sfiderà Djokovic.
Prosegue la difesa del doppio titolo conquistato negli Australian Open per Jannik Sinner (2), che va a caccia del tris e aspetta il suo avversario. Va proprio a Jannik il derby tutto italiano con Luciano Darderi (22), che scaccia il timore reverenziale solo nel terzo set, ma va ko in 2h09': 6-1, 6-3, 7-6 il punteggio. Non c'è storia nel primo parziale, che vede Sinner piazzare immediatamente un doppio break e giocare a un ritmo vertiginoso. L'altro azzurro non riesce a tenerlo e affonda, subendo anche il ko nel quinto gioco, prima di piazzare l'unico punto del suo set. SInner non fa una piega e, con un tennis aggressivo e dominante, chiude sul 6-1 dopo 27'. Lo strapotere dell'altoatesino fa infuriare Darderi, che si innervosisce e scaglia la racchetta a terra, ma non riesce a reagire nel successivo set. Sinner mantiene i due giochi di vantaggio, ottenuti col break sul 3-1, per tutto l'arco del parziale e in un'ora ha già accumulato due set di margine: 6-3 il punteggio del secondo parziale, con moltissimi ace per Jannik.
Saranno 19 a fine gara, il record personale nel tabellone principale di uno Slam, ma la vita è tutt'altro che semplice nell'ultimo set per Sinner. L'ex numero uno al mondo accumula infatti un piccolo calo fisico, che lo vede spesso arrivare in ritardo sulla palla, mentre Darderi si carica. Il numero 22 del seeding annulla due palle break per portarsi sul 2-2, reagisce e tiene il match in parità. Jannik risponde cancellando quattro palle break sul suo servizio e portandosi sul 5-4, ma Luciano non molla: stop a due match point, si va sul 5-5 e poi al tiebreak, sigillato con un gioco a zero. Qui è però evidente il dominio di Sinner che, dopo aver subito i due punti iniziali, non si ferma più: 7-2 e giochi chiusi. Sinner vince col punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 in 2h09' e si regala i quarti, raggiungendo Musetti: per la quinta volta consecutiva, ci saranno due italiani in questo turno, in uno Slam. Si tratta della terza volta agli Australian Open, tutte con Sinner coinvolto: nel 2022 Sinner e Berrettini, nel 2025 Sinner e Sonego, ora Jannik e Musetti.