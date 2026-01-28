Tennis, Sinner in semifinale agli Australian Open: battuto Shelton in tre set, ora Djokovic

Non ci sono sorprese negli Australian Open, che vedranno sfidarsi in semifinale i primi quattro del ranking Atp. Completa il quadro Jannik Sinner, che prosegue la sua difesa del titolo e regola Ben Shelton (8) per la nona volta consecutiva (22 set vinti di fila): 6-3, 6-4, 6-4 in 2h23' di gioco per l'azzurro. Il primo set inizia con qualche difficoltà per Sinner, che è contratto al servizio e non trova precisione nelle prime, ma Shelton non ne approfitta. Lo statunitense è timido in risposta, Jannik ne approfitta e vola subito sul 3-1 trovando un break e tenendo costantemente il suo turno di battuta. Un ulteriore gioco a zero concede tre game di vantaggio all'altoatesino, che sfiora una chiusura-lampo: Shelton annulla tre palle break, resiste e cede solo sul 6-3 dopo 49' di gioco. Il copione si ripete nel secondo parziale, dove Sinner trova subito il break.