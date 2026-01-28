Crans Montana: la Nazionale di sci donne rende omaggio alle vittime di Capodanno
© italiateam
Con Sofia Goggia davanti a tutte le compagne di squadra, la Nazionale di sci alpino femminile italiana ha reso omaggio quest'oggi alle ragazze, ai ragazzi e ai lavoratori che hanno perso la vita la notte di Capodanno a Crans-Montana. Come si vede in un video sui canali social dell'Italia Team, le azzurre sotto una fitta nevicata hanno deposto una corona di fiori gialli per poi fermarsi in un minuto di silenzio dinanzi al luogo del tragico incidente.