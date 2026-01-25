Australian Open, Jannik Sinner e le polemiche social: perché il tetto non è stato un aiuto ma un obbligo

Chiaramente il tempismo è stato indubbiamente favorevole per Sinner, "sono stato fortunato" ha riconosciuto dopo il match, ma non è stato un trattamento di favore. Nello stesso istante in cui la Rod Laver Arena veniva coperta, accadeva la stessa cosa sul campo dove era impegnato Lorenzo Musetti. Non si è trattato di una mossa per proteggere il "prodotto Sinner", ma dell'applicazione di una regola che serve a evitare scene imbarazzanti per gli organizzatori e pericolose per gli atleti. Basti ricordare il torneo di Shanghai dello scorso anno, quando l'umidità asfissiante trasformò il tabellone in un'infermeria a cielo aperto, costringendo al ritiro quasi tutti i favoriti e lasciando che a giocarsi la finale fossero tennisti meno dotati tecnicamente ma semplicemente più resistenti al collasso fisico.