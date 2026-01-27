Australian Open 2026, Alcaraz prima soffre e poi vola in semifinale: battuto 3-0 De Minaur

"Sono molto felice di essere arrivato in semifinale. Ora c'è Sasha Zverev, dovrò stare molto attento: voglio prendermi la rivincita". Carlos Alcaraz è approdato per la prima volta alla semifinale degli Australian Open, dove non era mai andato oltre i quarti. Dopo aver battuto Alex De Minaur, tra il n.1 al mondo e la finale dello Slam australiano, c'è il tedesco Zverev che lo eliminò ai quarti nel 2024. "Ho seguito il suo percorso qui, sta servendo molto bene - ha detto nell'intervista dal campo a Jim Courier - Ci siamo allenati una settimana fa e mi ha battuto 7-6. Devo essere pronto, tutto il team deve essere pronto. Sarà una battaglia, servirà una partita molto tattica. Non vedo l'ora di giocare per prendermi la mia rivincita".