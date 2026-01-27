Australian Open 2026, Alcaraz prima soffre e poi vola in semifinale: battuto 3-0 De Minaur

© Getty Images
© Getty Images
Il numero uno al mondo doma De Minaur 7-5, 6-2, 6-1 e in semifinale trova Zverev
© Getty Images
© Getty Images
Carlos Alcaraz batte in 3 set Alex De Minaur nei quarti di finale dell'Australian Open. Lo spagnolo fatica nel primo parziale, poi schiaccia l'australiano in due ore e 18' di gioco: 7-5, 6-2, 6-1. In semifinale, la prima per lo spagnolo a Melbourne (e la quattordicesima complessiva negli Slam), affronterà Alexander Zverev che ha battuto 6-3, 6-7, 6-1, 7- 6 Learner Tien.
"Sono molto felice di essere arrivato in semifinale. Ora c'è Sasha Zverev, dovrò stare molto attento: voglio prendermi la rivincita". Carlos Alcaraz è approdato per la prima volta alla semifinale degli Australian Open, dove non era mai andato oltre i quarti. Dopo aver battuto Alex De Minaur, tra il n.1 al mondo e la finale dello Slam australiano, c'è il tedesco Zverev che lo eliminò ai quarti nel 2024. "Ho seguito il suo percorso qui, sta servendo molto bene - ha detto nell'intervista dal campo a Jim Courier - Ci siamo allenati una settimana fa e mi ha battuto 7-6. Devo essere pronto, tutto il team deve essere pronto. Sarà una battaglia, servirà una partita molto tattica. Non vedo l'ora di giocare per prendermi la mia rivincita".
Ci sono 12 precedenti tra i due, in perfetta parità: sei vittorie a testa. Alcaraz, che ora avrà due giorni di riposo, ha anche scherzato su invito di Courier con i suoi giochi con la racchetta. "Come fai?", gli ha chiesto l'americano. E Alcaraz si è esibito in un paio di mosse, facendo roteare la racchetta, tirandola e riprendendola, per il divertimento del pubblic