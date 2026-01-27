AUSTRALIAN OPEN

Australian Open 2026, Alcaraz prima soffre e poi vola in semifinale: battuto 3-0 De Minaur

Il numero uno al mondo doma De Minaur 7-5, 6-2, 6-1 e in semifinale trova Zverev

27 Gen 2026 - 13:13
1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Carlos Alcaraz batte in 3 set Alex De Minaur nei quarti di finale dell'Australian Open. Lo spagnolo fatica nel primo parziale, poi schiaccia l'australiano in due ore e 18' di gioco: 7-5, 6-2, 6-1. In semifinale, la prima per lo spagnolo a Melbourne (e la quattordicesima complessiva negli Slam), affronterà Alexander Zverev che ha battuto 6-3, 6-7, 6-1, 7- 6 Learner Tien.

Cosa ha detto Alcaraz dopo De Minaur?

 "Sono molto felice di essere arrivato in semifinale. Ora c'è Sasha Zverev, dovrò stare molto attento: voglio prendermi la rivincita". Carlos Alcaraz è approdato per la prima volta alla semifinale degli Australian Open, dove non era mai andato oltre i quarti. Dopo aver battuto Alex De Minaur, tra il n.1 al mondo e la finale dello Slam australiano, c'è il tedesco Zverev che lo eliminò ai quarti nel 2024. "Ho seguito il suo percorso qui, sta servendo molto bene - ha detto nell'intervista dal campo a Jim Courier - Ci siamo allenati una settimana fa e mi ha battuto 7-6. Devo essere pronto, tutto il team deve essere pronto. Sarà una battaglia, servirà una partita molto tattica. Non vedo l'ora di giocare per prendermi la mia rivincita".

Ci sono 12 precedenti tra i due, in perfetta parità: sei vittorie a testa. Alcaraz, che ora avrà due giorni di riposo, ha anche scherzato su invito di Courier con i suoi giochi con la racchetta. "Come fai?", gli ha chiesto l'americano. E Alcaraz si è esibito in un paio di mosse, facendo roteare la racchetta, tirandola e riprendendola, per il divertimento del pubblic

alcaraz
australian open
2026
risultati
oggi

Ultimi video

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

I più visti di Tennis

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

Jannik Sinner

Jannik Sinner e le polemiche social: perché il tetto non è stato un aiuto ma un obbligo

Sinner vince 3-0 il derby con Darderi e conquista i quarti a Melbourne

Australian Open: Sinner agli ottavi, batte Spizzirri e i crampi. Ora il derby con Darderi

Australian Open: Alcaraz infallibile, è ai quarti di finale

Laila ha visto Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:13
Serie A, un turno di stop a tre giocatori. Squalifica anche per Gilardino
Alcaraz agli AusOpen 2026
13:13
Rullo compressore Alcaraz: 3-0 a De Minaur e prima semifinale a Melbourne
13:13
Verona, riflessioni in corso su Zanetti: i possibili sostituti
13:12
Pocognoli: "Spalletti fonte di ispirazione, di Pogba non parlo. Juve in fiducia, ma vogliamo provarci"
13:12
Milano-Cortina 2026: Mattarella tre giorni a Milano per i Giochi invernali