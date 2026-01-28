Genoa, visite mediche e firma per il brasiliano Amorim

28 Gen 2026 - 16:34

Colpo brasiliano per il Genoa che con un blitz in Portogallo del Chief Of Football Diego Lopez ha chiuso per l'arrivo del centrocampista brasiliano Alexsandro Amorim, attualmente in forza all'Alverca, formazione che milita nel campionato portoghese e cresciuto nel Fortaleza. Amorim, classe 2005, ha raggiunto in mattinata l'Italia e tra oggi pomeriggio e domattina sosterrà le visite mediche, per poi firmerà il contratto che lo legherà sino al 2030 al club rossoblù. Il giocatore arriva a titolo definitivo per circa 7 milioni più bonus e se tutti i dettagli burocratici dovessero concludersi per tempo potrebbe già rientrare tra i convocati per la sfida di venerdì sera a Roma contro la Lazio.

