Tennis, Indian Wells: Sinner batte Tien e vola in semifinale
Tutto facile per Jannik: 2-0 sullo statunitense (6-1, 6-2), ora la sfida con Zverev
© Getty Images
Nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells Jannik Sinner batte in poco più di un’ora di gioco lo statunitense Learner Tien. L’altoatesino regola il suo avversario in due set, con il punteggio di 6-1, 6-2. Due break per set per accedere alla semifinale, ad attenderlo Zverev (vittorioso per 2-0 contro il francese Fils). Nell’altro lato di tabellone invece c’è attesa per i quarti Alcaraz-Norrie e Draper-Medvedev.
LA PARTITA
Nessun problema per Jannik Sinner ai quarti di finale di Indian Wells, il numero 2 del ranking Atp accede alla semifinale superando 2-0 lo statunitense Learner Tien in un’ora e sette minuti. Nel primo gioco Jannik toglie un po’ di ruggine, arrivando ai vantaggi ma tenendo il servizio. L’azzurro accelera da quel momento in poi: due break consecutivi senza mai andare in difficoltà, per chiudere il primo parziale con un sonoro 6-1 in 31 minuti di gioco. L’avvio del secondo set è in realtà simile al primo: Tien prova a mettere in difficoltà Sinner sul punteggio di 1-0 per l’americano, ma Jannik annulla due palle break mantenendo la parità. Anche in questo caso il numero 2 al mondo cambia marcia e fa copia e incolla rispetto al primo set: altri due turni di battuta strappati consecutivamente, per scappare via e archiviare poi la pratica (annullando due ulteriori palle break sul 5-2) con il 6-2 che vale il 2-0 definitivo. Sinner avanza e raggiunge Zverev in semifinale. Ancora attesa invece nell’altro lato di tabellone: Draper (dopo aver battuto Djokovic) sfida Medvedev per raggiungere il vincitore dell’altro quarto di finale tra Cameron Norrie e Carlos Alcaraz.
Sinner: "Contento di come ho giocato" - "L'esperienza aiuta, si cerca di prepararsi al meglio. Tien é un giocatore di grande talento. All'inizio lui era molto aggressivo. Per me é stata una partita importante" ha dichiarato Sinner nell'intervista in campo a fine match. Il caldo californiano resta un problema "ed ho fatto sessioni di allenamento molto lunghe per tenere il campo. E' una situazione che sto cercando di migliorare, visti i problemi che ho avuto in Australia. Partire in entrambi i set con un break certamente aiuta. Sono contento di come ho giocato. La prossima sarà una partita molto difficile contro Alexander (Zverev, ndr)".