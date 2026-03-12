Tennis, Indian Wells: Sinner batte Tien e vola in semifinale

Sinner: "Contento di come ho giocato" - "L'esperienza aiuta, si cerca di prepararsi al meglio. Tien é un giocatore di grande talento. All'inizio lui era molto aggressivo. Per me é stata una partita importante" ha dichiarato Sinner nell'intervista in campo a fine match. Il caldo californiano resta un problema "ed ho fatto sessioni di allenamento molto lunghe per tenere il campo. E' una situazione che sto cercando di migliorare, visti i problemi che ho avuto in Australia. Partire in entrambi i set con un break certamente aiuta. Sono contento di come ho giocato. La prossima sarà una partita molto difficile contro Alexander (Zverev, ndr)".