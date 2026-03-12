Fiorentina, Vanoli: "Stiamo crescendo, bravi a crederci fino in fondo"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha analizzato a Sky Sport il successo dei viola su Rakow: "I ragazzi sono stati bravi a concentrarsi sulla partita nonostante la partita che abbiamo lunedì con la Cremonese che sarà decisiva - l'analisi del tecnico -. Dopo il gol preso abbiamo avuto una buona reazione e a crederci fino in fondo. Adesso andiamo in Polonia con un piccolo vantaggio". E ancora: "Firenze si merita molto di più ma tutti insieme stiamo lottando per salvare la stagione e portare avanti anche la Conference perché è una competizione che ci piace - ha aggiunto Vanoli -. Non abbiamo fatto niente ma stiamo crescendo".