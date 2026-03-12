Milan, ti ricordi Mateta? Dopo quasi due mesi l'attaccante si rivede in Conference League

12 Mar 2026
Riecco Jean-Philippe Mateta. A distanza di quasi due mesi dall'ultima presenza (era il 25 gennaio) e da quell'ultimo giorno di mercato che lo ha visto protagonista, l'attaccante del Crystal Palace è tornato in campo questa sera in Conference League. Sedotto e abbandonato dal Milan che non lo ha più acquistato dagli inglesi per il mancato superamento delle visite mediche (non a caso il 28enne è rimasto fermo per curare il suo problema al ginocchio), il classe 1997 si è rivisto per un breve spezzone di gara in Europa.

Il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha inserito il francese al minuto 77 della sfida, poi pareggiata per 0-0, contro i ciprioti dell'Aek Larnaca. Poco più di tredici minuti in campo quindi per Mateta, un'occasione per tornare a prendere confidenza in vista del rush finale di stagione.

