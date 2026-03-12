Conference League, Fiorentina-Rakow 2-1: Ndour e Gudmundsson ribaltano i polacchi

Nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League la Fiorentina vince 2-1 in rimonta al Franchi contro il Rakow. Nel corso della prima frazione di gioco i viola dominano in lungo e in largo, con gli ospiti che si difendono. Nonostante il predominio dei padroni di casa al duplice fischio le reti sono ancora bianche, ma le cose cambiano a inizio ripresa. Al 60’ infatti, Brunes sfrutta l’assist di Makuch e dopo una grande giocata infila Christensen per l’1-0 polacco.