CONFERENCE LEAGUE

Conference League, Fiorentina-Rakow 2-1: Ndour e Gudmundsson ribaltano i polacchi

Brunes illude gli ospiti, l’islandese su rigore regala la vittoria a Vanoli al 93’

12 Mar 2026 - 23:00
© Getty Images

© Getty Images

Nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League la Fiorentina vince 2-1 in rimonta al Franchi contro il Rakow. Nel corso della prima frazione di gioco i viola dominano in lungo e in largo, con gli ospiti che si difendono. Nonostante il predominio dei padroni di casa al duplice fischio le reti sono ancora bianche, ma le cose cambiano a inizio ripresa. Al 60’ infatti, Brunes sfrutta l’assist di Makuch e dopo una grande giocata infila Christensen per l’1-0 polacco.

La reazione dei toscani è immediata, al 62’ Ndour dalla distanza pareggia subito i conti con un bel destro. Meno di dieci minuti più tardi Piccoli va a un passo dal ribaltone, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Quando tutto lascia pensare al pari, arriva l’episodio a favore dei viola: calcio di rigore assegnato nel recupero e trasformato con freddezza da Gudmundsson al 93’. Piccolo vantaggio per la Fiorentina in vista del ritorno.

IL TABELLINO

Fiorentina-Rakow 2-1

Fiorentina (4-5-1): Christensen; Fortini (dal 23’ st Dodo), Comuzzo, Ranieri, Gosens (dal 14’ st Harrison); Parisi, Fabbian, Mandragora (dal 37’ st Fagioli), Ndour, Fazzini (dal 14’ st Gudmundsson); Piccoli (dal 37’ st Braschi). All. Vanoli. A disp. De Gea, Leonardelli, Kouadio, Balbo, Sadotti, Bonanno.

Rakow (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski (dal 25’ st Bulat), Repka, Pienko (dal 15’ st Arsenic); Makuch, Brunes (dal 35’ st Rocha), Lopez (dal 15’ st Diaby-Fadiga). All. Tomczyk. A disp. Trelowski, Czeremski, Ilenic, Mosor, Napieraj, Mircetic, Adriano. 

Arbitro: Kabakov (Bulgaria).

Marcatori: 60’ Brunes (R), 62’ Ndour (F), 93’ rig- Gudmundsson (F).

Ammoniti: Ranieri (F), Parisi (F), Fagioli (F); Struski (R), Tudor (R), Zych (R).

GLI ALTRI RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE

AZ-Sparta Praga 2-1

Marcatori: 29’ e 87’ Parrott (A); 50’ Vojta (S).

Rijeka-Strasburgo 1-2

Marcatori: 76’ Majstrorovic (R); 2’ Panichelli (S), 72’ Godo (S).

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk 1-3

Marcatori: 70’ Ishak (L); 36’ Gomes (S), 48’ Palmares (S), 85’ Isaque (S).

Samsunspor-Rayo Vallecano 1-3

Marcatori: 21’ Mouandilmadji (S); 15’ e 40’ Alemao (R), 40’ Garcia (R).

Celje-AEK Atene 0-4

Marcatori: 3’ Varga (A), 33’ Koita (A), 36’ Gacinovic (A), 49’ Moukoudi (A).

Crystal Palace-AEK Larnaca 0-0

Sigma Olomouc-Mainz 0-0

conference league
fiorentina
cher ndour

Ultimi video

01:41
Conte lancia Anguissa

Conte (ri)lancia Anguissa: di nuovo titolare, col rinnovo

02:22
DICH CASTRO POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Castro: "A Roma per vincere, sul gol della Roma c'era fallo"

01:51
DICH SVILAR POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Svilar: "Siamo sempre stati dentro la partita, risultato abbastanza positivo"

01:17
DICH FERGUSON POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Ferguson: “Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra"

02:14
DICH POBEGA POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Pobega: "Volevamo andare a Roma con un vantaggio, non ci siamo riusciti"

00:25
MCH BARTESAGHI MILAN STORE 12/3 MCH

L'abbraccio dei tifosi a Bartesaghi al Milan Store

01:05
DICH CUESTA PRE TORINO DICH

Cuesta: "Siamo pronti per fare punti"

01:27
L'Iran e il Mondiale

L'Iran e il Mondiale

03:40
Champions League, chi è favorito per i quarti?

Champions League, chi è favorito per i quarti?

01:13
Chivu e Allegri: futuro ancora a Milano?

Chivu e Allegri: futuro ancora a Milano?

02:21
Conte e Spalletti: il futuro sembra già scritto

Conte e Spalletti: il futuro sembra già scritto

02:58
Un campionato per 6

I sei volti della lotta scudetto: verso il rush finale

02:02
"Dum Dum" sta tornando

Sos Dumfries: l'Inter ha bisogno di lui

01:32
Il Milan per la volata

Il Milan per la volata: come si può accorciare sull'Inter

01:51
Maldini contro il Milan

Il cuore contro: ci sarà un Maldini contro il Milan

01:41
Conte lancia Anguissa

Conte (ri)lancia Anguissa: di nuovo titolare, col rinnovo

I più visti di Conference League

Fiorentina agli ottavi di Conference col brivido: la Viola si salva ai supplementari

Sorteggio benevolo per la Fiorentina, ai quarti c'è il Lech Poznan

Ranking Uefa, l'Italia accorcia sulla Germania: ora il secondo posto dista 214 punti

Fiorentina in Conference League

Fiorentina, sorteggio fortunato: c'è il Rakow agli ottavi, evitato lo Strasburgo

DICH PICCOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH

Piccoli rilancia la Fiorentina in Europa: "Noi vogliamo la Coppa!"

Palladino e Gosens, appello ai tifosi: "Col Pana è una finale. Momento difficile, dateci una mano"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:31
Fiorentina, Vanoli: "Stiamo crescendo, bravi a crederci fino in fondo"
23:19
Milan, ti ricordi Mateta? Dopo quasi due mesi l'attaccante si rivede in Conference League
22:07
Bernardeschi dopo il gol in Europa: "Il pensiero alla Nazionale c'è sempre"
21:59
Bologna, Italiano: "Rammaricato per il pari, felice per la prestazione. L'arbitro non mi è piaciuto"
21:53
Roma, Svilar: "Risultato positivo, al ritorno ci sarà da lottare"