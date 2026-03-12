Conference League, Fiorentina-Rakow 2-1: Ndour e Gudmundsson ribaltano i polacchi
Brunes illude gli ospiti, l’islandese su rigore regala la vittoria a Vanoli al 93’
© Getty Images
Nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League la Fiorentina vince 2-1 in rimonta al Franchi contro il Rakow. Nel corso della prima frazione di gioco i viola dominano in lungo e in largo, con gli ospiti che si difendono. Nonostante il predominio dei padroni di casa al duplice fischio le reti sono ancora bianche, ma le cose cambiano a inizio ripresa. Al 60’ infatti, Brunes sfrutta l’assist di Makuch e dopo una grande giocata infila Christensen per l’1-0 polacco.
La reazione dei toscani è immediata, al 62’ Ndour dalla distanza pareggia subito i conti con un bel destro. Meno di dieci minuti più tardi Piccoli va a un passo dal ribaltone, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Quando tutto lascia pensare al pari, arriva l’episodio a favore dei viola: calcio di rigore assegnato nel recupero e trasformato con freddezza da Gudmundsson al 93’. Piccolo vantaggio per la Fiorentina in vista del ritorno.
IL TABELLINO
Fiorentina-Rakow 2-1
Fiorentina (4-5-1): Christensen; Fortini (dal 23’ st Dodo), Comuzzo, Ranieri, Gosens (dal 14’ st Harrison); Parisi, Fabbian, Mandragora (dal 37’ st Fagioli), Ndour, Fazzini (dal 14’ st Gudmundsson); Piccoli (dal 37’ st Braschi). All. Vanoli. A disp. De Gea, Leonardelli, Kouadio, Balbo, Sadotti, Bonanno.
Rakow (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski (dal 25’ st Bulat), Repka, Pienko (dal 15’ st Arsenic); Makuch, Brunes (dal 35’ st Rocha), Lopez (dal 15’ st Diaby-Fadiga). All. Tomczyk. A disp. Trelowski, Czeremski, Ilenic, Mosor, Napieraj, Mircetic, Adriano.
Arbitro: Kabakov (Bulgaria).
Marcatori: 60’ Brunes (R), 62’ Ndour (F), 93’ rig- Gudmundsson (F).
Ammoniti: Ranieri (F), Parisi (F), Fagioli (F); Struski (R), Tudor (R), Zych (R).
GLI ALTRI RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE
AZ-Sparta Praga 2-1
Marcatori: 29’ e 87’ Parrott (A); 50’ Vojta (S).
Rijeka-Strasburgo 1-2
Marcatori: 76’ Majstrorovic (R); 2’ Panichelli (S), 72’ Godo (S).
Lech Poznan-Shakhtar Donetsk 1-3
Marcatori: 70’ Ishak (L); 36’ Gomes (S), 48’ Palmares (S), 85’ Isaque (S).
Samsunspor-Rayo Vallecano 1-3
Marcatori: 21’ Mouandilmadji (S); 15’ e 40’ Alemao (R), 40’ Garcia (R).
Celje-AEK Atene 0-4
Marcatori: 3’ Varga (A), 33’ Koita (A), 36’ Gacinovic (A), 49’ Moukoudi (A).
Crystal Palace-AEK Larnaca 0-0
Sigma Olomouc-Mainz 0-0