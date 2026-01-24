AUSTRALIAN OPEN

Tennis, Australian Open: Sinner agli ottavi, batte Spizzirri e i crampi. Ora il derby con Darderi

Il numero 2 al mondo si impone per 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 contro lo statunitense

24 Gen 2026 - 08:49
Jannik Sinner è agli ottavi degli Australian Open: dopo quasi quattro ore di lotta con i crampi e il caldo, l'altoatesino ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri, n.85 al mondo, per 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Per Jannik è la 18/a vittoria consecutiva, terza serie di successi più lunga della sua carriera, e si prepara a sfidare agli ottavi Luciano Darderi che ha invece battuto in quattro set il russo Karen Khachanov (n.18) col punteggio di 7-6, 3-6, 6-3, 6-4.

"Oggi non ho giocato il mio tennis migliore, ma ho cercato di fare il massimo anche con l'aiuto del pubblico che significa tanto per me". Così Sinner dopo la vittoria in rimonta su Eliot Spizzirri al terzo turno dell'Australian Open, durante la quale ha dovuto anche gestire una crisi di crampi. "Sono iniziati alle gambe, poi si sono estesi praticamente ovunque. So che questa è un'area in cui devo migliorare, ma il tennis è un gioco anche molto mentale. Sono qui per lottare, per giocare ogni punto al meglio" ha spiegato Sinner.

Il match, a causa delle condizioni climatiche, si è concluso con il tetto chiuso, che significa anche aria condizionata e temperatura più fresca. "Sono stato fortunato - ha ammesso Sinner - poi devo dire che mi sono sentito via via sempre meglio. Sono contento della prestazione, in tutti i grandi tornei ho avuto sempre qualche partita dura, spero che questo possa darmi la spinta per il prossimo turno. Ora la cosa più importante è recuperare per il prossimo match".

