Tennis, Australian Open: Sinner agli ottavi, batte Spizzirri e i crampi. Ora il derby con Darderi

"Oggi non ho giocato il mio tennis migliore, ma ho cercato di fare il massimo anche con l'aiuto del pubblico che significa tanto per me". Così Sinner dopo la vittoria in rimonta su Eliot Spizzirri al terzo turno dell'Australian Open, durante la quale ha dovuto anche gestire una crisi di crampi. "Sono iniziati alle gambe, poi si sono estesi praticamente ovunque. So che questa è un'area in cui devo migliorare, ma il tennis è un gioco anche molto mentale. Sono qui per lottare, per giocare ogni punto al meglio" ha spiegato Sinner.