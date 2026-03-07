Esordio ok per Sinner a Indian Wells: Svrcina ko in due set, ora c'è Shapovalov

Esordio sul velluto per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo in corso sul cemento della California l'azzurro ha liquidato in 6-1 6-1 il ceco Dalibor Svrcina. Il prossimo avversario di Sinner sarà il canadese Denis Shapovalov, che ha superato l'argentino Tomas Etcheverry per 6-3 2-6 7-6 (7/5). "Mi piace il modo in cui stiamo affrontando gli allenamenti e le partite. È qualcosa a cui tengo molto". Jannik Sinner è visibilmente soddisfatto dopo la prima uscita vincente al Masters 1000 di Indian Wells. "Ho avuto la sensazione di partire molto bene, e questo mi ha dato la fiducia per continuare. Non ci eravamo mai affrontati prima - ha aggiunto il numero due del ranking Atp - quindi dovevo capire un po' come fosse il suo gioco. Svrcina è molto solido, si muove molto bene. Ho cercato di spostarlo il più possibile dal centro del campo, e penso di aver servito bene nei momenti importanti: è stato un aspetto molto positivo" ha aggiunto.