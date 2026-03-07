TENNIS

Esordio ok per Sinner a Indian Wells: Svrcina ko in due set, ora c'è Shapovalov

L'altoatesino avanza in California nel Masters 1000: "Sono partito bene e ho preso fiducia"

07 Mar 2026 - 09:16
Esordio sul velluto per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo in corso sul cemento della California l'azzurro ha liquidato in 6-1 6-1 il ceco Dalibor Svrcina. Il prossimo avversario di Sinner sarà il canadese Denis Shapovalov, che ha superato l'argentino Tomas Etcheverry per 6-3 2-6 7-6 (7/5). "Mi piace il modo in cui stiamo affrontando gli allenamenti e le partite. È qualcosa a cui tengo molto". Jannik Sinner è visibilmente soddisfatto dopo la prima uscita vincente al Masters 1000 di Indian Wells. "Ho avuto la sensazione di partire molto bene, e questo mi ha dato la fiducia per continuare. Non ci eravamo mai affrontati prima - ha aggiunto il numero due del ranking Atp - quindi dovevo capire un po' come fosse il suo gioco. Svrcina è molto solido, si muove molto bene. Ho cercato di spostarlo il più possibile dal centro del campo, e penso di aver servito bene nei momenti importanti: è stato un aspetto molto positivo" ha aggiunto.

Se Sinner proseguirà la sua avventura in California non sarà così per altri due azzurri: Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti invece, sono stati eliminati. Si salva invece Cobolli che ha superato in rimonta Kecmanovic. Sul fronte donne avanza Jasmine Paolini: l'azzurra ha combattuto per tre set con la russa-austriaca Anastasia Potapova, superandola col punteggio di 6-7 6-2 6-3. 

