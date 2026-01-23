Australian Open, Paolini alza bandiera bianca: Jovic passa in due set, azzurra frenata dallo stomaco

Non è stata una giornata fortunata per Paolini, e non solo per meriti dell'avversaria. Nel corso della partita, infatti, Jasmine ha dovuto fare i conti con evidenti problemi di stomaco che l'hanno debilitata (e non è il primo caso a Melbourne), togliendole quella lucidità e quella reattività fisica necessarie per contrastare il gioco potente della statunitense. Perso nettamente il primo parziale, l'azzurra ha provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo nel secondo set, trascinando la sfida fino al tie-break, dove però la freschezza della Jovic ha avuto la meglio.