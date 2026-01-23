Australian Open, i risultati: Alcaraz e Medvedev staccano il pass per gli ottavi di finale

TABELLONE MASCHILE

Esattamente come Sinner, anche Alcaraz prosegue la sua corsa verso la finale degli Australian Open senza particolari sofferenze: lo spagnolo va agli ottavi e lo fa con il suo terzo successo in tre set, stavolta sul francese Moutet, che si arrende dopo poco più di due ore di gioco. L'unico momento in cui il transalpino oppone davvero resistenza è nel corso del secondo parziale. Dopo aver vinto il primo, infatti, l'iberico sale sul 3-0 con due break, ma il numero 37 al Mondo li recupera strappando per due volte il servizio ad Alcaraz: saranno gli unici due break concessi, con il classe 2003 che successivamente si prende il turno in battuta decisivo a partire dal 4-4. Nel terzo, sono addirittura tre i break e allora finisce 6-2, 6-4, 6-1. Il suo prossimo avversario sarà l'americano Tommy Paul, che avanza grazie al ritiro per infortunio di Davidovich Fokina dopo un doppio 6-1 nei primi due parziali.



Decisamente più complicato il match di Daniil Medvedev che, sotto di due set, si impone al quinto contro Fabian Maroszan. L'ungherese si porta infatti sul 2-0 grazie al tie-break (7-5) del primo parziale e al 6-4 del secondo. Con una grande rimonta, però, il tre volte finalista a Melbourne rimonta e si impone 6(5)-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3. Anche lui se la vedrà con un americano, vale a dire Learner Tien, che travolge 7-6(9), 6-4, 6-2 il portoghese Borges.



TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, avanzano sia Aryna Sabalenka che Coco Gauff, ma per entrambe non mancano le difficoltà. La bielorussa, infatti, ha bisogno di due tie-break per superare l'austriaca Anastasia Potapova: finisce 7-6(4), 7-6(7). La prossima avversaria sarà la canadese Mboko, che in tre set si impone su Tauson. L'americana, invece, vince la sfida tutta statunitense contro Hailey Baptiste, che si prende il primo set ma cede in rimonta: la numero 3 della classifica Wta passa con il punteggio di 3-6, 6-0, 6-3. Ora ci sarà il match contro Muchova, che rifila un doppio 6-1 a Magda Linette. Avanza anche Putintseva: la kazaka supera 6-3, 6(3)-7, 6-3 la turca Sonmez.