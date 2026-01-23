AUSTRALIAN OPEN

Australian Open, i risultati: Alcaraz e Medvedev staccano il pass per gli ottavi di finale

Lo spagnolo travolge Moutet, il russo soffre ma batte Marozsan. Nel femminile, ok Sabalenka e Gauff

23 Gen 2026 - 08:23
videovideo

Carlos Alcaraz non sbaglia e vola agli ottavi di finale degli Australian Open. Il numero uno al Mondo travolge in tre set Moutet, battuto con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-1: adesso, lo spagnolo se la vedrà con Paul, che avanza grazie al ritiro di Davidovich Fokina. Soffre ma passa anche Medvedev, che sotto di due set supera 6(5)-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3 Marozsan. Nel tabellone femminile, vincono Sabalenka e Gauff: eliminate Potapova e Baptiste.

Leggi anche

Sinner, tutto facile con Duckworth: l'australiano battuto 6-1 6-4 6-2

TABELLONE MASCHILE
Esattamente come Sinner, anche Alcaraz prosegue la sua corsa verso la finale degli Australian Open senza particolari sofferenze: lo spagnolo va agli ottavi e lo fa con il suo terzo successo in tre set, stavolta sul francese Moutet, che si arrende dopo poco più di due ore di gioco. L'unico momento in cui il transalpino oppone davvero resistenza è nel corso del secondo parziale. Dopo aver vinto il primo, infatti, l'iberico sale sul 3-0 con due break, ma il numero 37 al Mondo li recupera strappando per due volte il servizio ad Alcaraz: saranno gli unici due break concessi, con il classe 2003 che successivamente si prende il turno in battuta decisivo a partire dal 4-4. Nel terzo, sono addirittura tre i break e allora finisce 6-2, 6-4, 6-1. Il suo prossimo avversario sarà l'americano Tommy Paul, che avanza grazie al ritiro per infortunio di Davidovich Fokina dopo un doppio 6-1 nei primi due parziali.

Decisamente più complicato il match di Daniil Medvedev che, sotto di due set, si impone al quinto contro Fabian Maroszan. L'ungherese si porta infatti sul 2-0 grazie al tie-break (7-5) del primo parziale e al 6-4 del secondo. Con una grande rimonta, però, il tre volte finalista a Melbourne rimonta e si impone 6(5)-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3. Anche lui se la vedrà con un americano, vale a dire Learner Tien, che travolge 7-6(9), 6-4, 6-2 il portoghese Borges.

TABELLONE FEMMINILE
Nel tabellone femminile, avanzano sia Aryna Sabalenka che Coco Gauff, ma per entrambe non mancano le difficoltà. La bielorussa, infatti, ha bisogno di due tie-break per superare l'austriaca Anastasia Potapova: finisce 7-6(4), 7-6(7). La prossima avversaria sarà la canadese Mboko, che in tre set si impone su Tauson. L'americana, invece, vince la sfida tutta statunitense contro Hailey Baptiste, che si prende il primo set ma cede in rimonta: la numero 3 della classifica Wta passa con il punteggio di 3-6, 6-0, 6-3. Ora ci sarà il match contro Muchova, che rifila un doppio 6-1 a Magda Linette. Avanza anche Putintseva: la kazaka supera 6-3, 6(3)-7, 6-3 la turca Sonmez.

australian open
carlos alcaraz
daniil medvedev
sabalenka
coco gauff

Ultimi video

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

I più visti di Tennis

Cappello, ombrello e velo da sposa: l'ingresso di Naomi Osaka diventa una sfilata

Oliynykova scuote Melbourne: la dedica al padre soldato, la maglia per l'Ucraina e i tatuaggi sul volto

La maledizione di Montezuma minaccia gli AusOpen: fughe in bagno e tanti ritiri

Sinner non dà scampo a Gaston che si ritira dopo il secondo set

Sinner, tutto facile con Duckworth: l'australiano battuto 6-1 6-4 6-2

Sinner: "Dispiace vincere così. Mi sento preparato, ho lavorato molto"

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:42
Una Bugatti come nessun'altra
09:38
La Bugatti più esclusiva di tutte
09:37
La notte della verità: Rams-Seahawks vale il Super Bowl. Diretta su Canale 20
Pio Esposito e Lautaro
09:33
Chivu e l'assist del calendario: Inter-Pisa cruciale nella corsa scudetto
09:28
Nba: ai Clippers il derby di Los Angeles, Fontecchio non basta a Miami