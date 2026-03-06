TENNIS

Masters 1000 Indian Wells, 2° turno: Cobolli rimonta Kecmanovic, Zverev elimina Berrettini

Cobolli reagisce e chiude 3-6 6-3 6-4. Agli ottavi possibile incrocio con il tedesco, che non ha lasciato scampo a Berrettini, superato in due set

06 Mar 2026 - 22:24
Flavio Cobolli avanti in rimonta, Matteo Berrettini eliminato nonostante una prova discreta. Questo l'esito delle sfide dei tennisti italiani al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, in California. 

Cobolli, rimonta su Kecmanovic

 Nonostante le difficoltà iniziali e un primo set perso, inizia bene il percorso di Flavio Cobolli a Indian Wells. Vittoria in rimonta su Miomir Kecmanovic con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Prova solida per il romano che ha saputo allontanare le situazioni rischiose per chiudere poi la contesa senza troppe difficoltà e ottenere la prima vittoria in carriera nel torneo. Domenica ritorno in campo per sfidare uno fra Tiafoe e Brooksby. Agli ottavi, nel caso, possibile incrocio con Zverev, fresco di vittoria su Berrettini, che prima però dovrà vedersela al terzo turno con uno fra Nakashima e Ugo Carabelli. 

Troppo Zverev per Berrettini

 Ko per Matteo Berrettini contro il numero 4 del mondo, Alexander Zverev. Il tennista romano è stato superato 6-3, 6-4 in un'ora e 11 minuti di gioco dal tedesco, nonostante alcune buone risposte dopo la vittoria in rimonta nel primo turno contro Mannarino. Il tedesco si è dimostrato però in formato ingiocabile o quasi, non concedendo praticamente nulla dalla battuta (zero palle break per Berrettini). 

Nel secondo set, l'italiano ha cercato di variare il gioco per mettere in difficoltà l'avversario, ma Zverev ha trovato la chiave per indirizzare l'incontro. 

