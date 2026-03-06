Masters 1000 Indian Wells, 2° turno: Cobolli rimonta Kecmanovic, Zverev elimina Berrettini

Nonostante le difficoltà iniziali e un primo set perso, inizia bene il percorso di Flavio Cobolli a Indian Wells. Vittoria in rimonta su Miomir Kecmanovic con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Prova solida per il romano che ha saputo allontanare le situazioni rischiose per chiudere poi la contesa senza troppe difficoltà e ottenere la prima vittoria in carriera nel torneo. Domenica ritorno in campo per sfidare uno fra Tiafoe e Brooksby. Agli ottavi, nel caso, possibile incrocio con Zverev, fresco di vittoria su Berrettini, che prima però dovrà vedersela al terzo turno con uno fra Nakashima e Ugo Carabelli.