Tennis, Australian Open: l'Italia fa la storia, anche Musetti e Darderi agli ottavi. Avanza Djokovic

Per la prima volta nella storia tre tennisti azzurri disputeranno il quarto turno a Melbourne, derby tra Darderi e Sinner. Nole batte van de Zandschulp

24 Gen 2026 - 12:13
Il terzo turno degli Australian Open è estremamente positivo per i nostri colori visto che, dopo Sinner (2), altri due tennisti italiani si qualificano agli ottavi di finale. Musetti (5) e Darderi (22), che sfiderà proprio Jannik, raggiungono il traguardo sconfiggendo Machac e Khachanov (15): battaglia di 4h27' per Lorenzo. Qualche difficoltà anche per Novak Djokovic (4) contro un ottimo van de Zandschulp, che cede in tre set dopo 2h44'.

TABELLONE MASCHILE

Mai nella storia del tennis mondiale tre azzurri si erano qualificati agli ottavi di finale degli Australian Open, ma a Melbourne stanotte si è fatta la storia. Non vola al quarto turno solo Jannik Sinner (2), vittorioso in rimonta su Spizzirri, ma è tris italiano: avanti anche Darderi (22) e Musetti (5), che eliminato Khachanov e Machac. Durissimo il compito di Lorenzo, che è in corsa per il podio nel ranking Atp al termine del torneo. Il toscano soffre il dinamismo di Machac e le alte temperature di Melbourne, ma reagisce come un leone in un match interminabile, che dura 4h27'. L'azzurro perde il primo set al tiebreak, ne vince due di fila e rimonta, poi viene raggiunto. Il quinto parziale è dunque decisivo e, in campo, c'è solo Musetti: vittoria col punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2. Più netto il successo di Darderi, che ha superato i problemi dei giorni scorsi e la spunta in quattro set. Il russo lotta e perde il primo parziale, la spunta nel secondo e poi viene nettamente sconfitto: 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 il punteggio per Luciano, che sfiderà Sinner nel derby italiano. Avanza anche Ben Shelton (8), che regola agevolmente Vacherot (30): 6-4, 6-4, 7-6 il punteggio.

Lo sfidante di Musetti negli ottavi di finale sarà Taylor Fritz (9), che interrompe il sogno australiano di Stan Wawrinka. Lo svizzero, che smetterà a fine stagione, lotta come un leone e cede dopo quattro set: punteggio di 7-6, 2-6, 6-4, 6-4. Qualche difficoltà anche per Novak Djokovic (4), che soffre contro un van de Zandschulp in forma, autore di un'ottima partita.

L'olandese soffre Nole nel primo set e scivola subito in svantaggio di tre break, perdendolo 6-3. Nel secondo parziale la crisi si acuisce per il forte dolore alla spalla, che costringe l'atleta oranje a chiedere l'intervento dei medici mentre si trova in svantaggio per 3-0. Alla ripresa delle ostilità Djokovic è distratto e rimette in gioco il rivale con vari doppi falli, ma la spunta per 6-4. Molto più complicato il terzo set, con Djokovic in difficoltà dopo una caduta sul cemento di Melbourne e van de Zandschulp che gioca un ottimo tennis.

L'olandese va in vantaggio, ma non crede abbastanza in sé stesso e spreca due set point, facendo rientrare il rivale. Djokovic approfitta dei suoi errori a profusione nel tiebreak per chiudere i giochi (7-4) e vincerla in tre set dopo 2h44': 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile i colori predominanti non sono quelli dell'Italia, a secco di atlete dopo l'eliminazione di Jasmine Paolini. Dominano gli Stati Uniti, che piazzano ben cinque atlete agli ottavi di finale. Alle già qualificate Jovic e Gauff, infatti, si aggiungono tre big. Amanda Anisimova (4) vince nettamente il derby contro Stearns col punteggio di 6-1, 6-4, mentre Pegula (6) regola la russa Selekhmeteva e Keys (9) batte Pliskova. Ottavi per tutte e tre le statunitensi dunque, per Pegula e Keys ci sarà un derby. Avanza anche la belga Elise Mertens (21), che sconfigge Bartunkova con un netto 6-0, 6-4.

I restanti match del tabellone femminile vengono ritardati dallo stop di due ore del programma all'aperto, dovuto alle elevate temperature (quasi 40°) riscontrate a Melbourne. Si blocca in particolare la sfida tra Noskova (13) e Wang Xinyu, interrotta sul 2-2 e vinta dalla cinese: 7-5, 6-4 il punteggio. Nel prosieguo della giornata arriva l'annuncio del ritiro di Naomi Osaka (16), che rinuncia al match contro la qualificata Inglis per un problema fisico. L'australiana vola così agli ottavi, dove vivrà una sfida di prestigio contro Iga Świątek (2): la polacca ha rischiato, ma ha sconfitto Kalinskaya in tre set (6-1, 1-6, 6-1).

Davide De Zan
02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

