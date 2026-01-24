Tennis, Australian Open: l'Italia fa la storia, anche Musetti e Darderi agli ottavi. Avanza Djokovic

Mai nella storia del tennis mondiale tre azzurri si erano qualificati agli ottavi di finale degli Australian Open, ma a Melbourne stanotte si è fatta la storia. Non vola al quarto turno solo Jannik Sinner (2), vittorioso in rimonta su Spizzirri, ma è tris italiano: avanti anche Darderi (22) e Musetti (5), che eliminato Khachanov e Machac. Durissimo il compito di Lorenzo, che è in corsa per il podio nel ranking Atp al termine del torneo. Il toscano soffre il dinamismo di Machac e le alte temperature di Melbourne, ma reagisce come un leone in un match interminabile, che dura 4h27'. L'azzurro perde il primo set al tiebreak, ne vince due di fila e rimonta, poi viene raggiunto. Il quinto parziale è dunque decisivo e, in campo, c'è solo Musetti: vittoria col punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2. Più netto il successo di Darderi, che ha superato i problemi dei giorni scorsi e la spunta in quattro set. Il russo lotta e perde il primo parziale, la spunta nel secondo e poi viene nettamente sconfitto: 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 il punteggio per Luciano, che sfiderà Sinner nel derby italiano. Avanza anche Ben Shelton (8), che regola agevolmente Vacherot (30): 6-4, 6-4, 7-6 il punteggio.



Lo sfidante di Musetti negli ottavi di finale sarà Taylor Fritz (9), che interrompe il sogno australiano di Stan Wawrinka. Lo svizzero, che smetterà a fine stagione, lotta come un leone e cede dopo quattro set: punteggio di 7-6, 2-6, 6-4, 6-4. Qualche difficoltà anche per Novak Djokovic (4), che soffre contro un van de Zandschulp in forma, autore di un'ottima partita.