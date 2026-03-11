1 di 79
Wanda Nara, matrimonio in vista? L'anello e la proposta social di Martín Migueles

Wanda Nara torna a Milano e mostra un anello sospetto. La proposta di Martín Migueles sui social scatena i fan

11 Mar 2026 - 07:44
79 foto

Il ritorno a Milano di Wanda Nara ha riacceso improvvisamente i riflettori sulla sua vita sentimentale. Tra un impegno legale e una passeggiata in centro, la showgirl argentina è apparsa sui social con un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti: un anello con un brillante scintillante all'anulare sinistro. Il gioiello, sfoggiato durante cene romantiche e colazioni in balcone, ha immediatamente scatenato il tam tam sul web, ma a far esplodere definitivamente le indiscrezioni è stato il compagno Martín Migueles. Attraverso una storia Instagram, infatti, l'uomo ha pubblicato uno scatto complice della coppia accompagnato da una domanda che lascia poco spazio all'immaginazione: "Te queres casar conmigo?". Una proposta di matrimonio in piena regola che sembra confermare il desiderio di un nuovo inizio sotto la Madonnina.

