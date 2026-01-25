Tennis, Australian Open: Alcaraz infallibile, è ai quarti di finale
Travolto anche Paul: finisce 7-6(6), 6-4, 7-5. Ok Djokovic e De Minaur, sorpresa Tien. Nel femminile, avanzano Sabalenka e Gauff
© Getty Images
Carlos Alcaraz si conferma inarrestabile agli Australian Open 2026. Il numero 1 al Mondo vince il suo quarto match di fila in tre set e vola ai quarti di finale: stavolta, lo spagnolo si impone 7-6(6), 6-4, 7-5 su Tommy Paul perdendo soltanto una volta il servizio. Nel tabellone femminile, avanzano Aryna Sabalenka, che supera 6-1, 7-6(1) Mboko, e Gauff (6-1, 3-6, 6-3 su Muchova), passa anche Jovic (6-0, 6-1 a Putintseva).
TABELLONE MASCHILE
Carlos Alcaraz non si ferma più: il numero 1 al Mondo trova il suo quarto 3-0 a Melbourne e stavolta il malcapitato non è l'ultimo dei ripescati, bensì l'americano Tommy Paul. Finisce 7-6(6), 6-4, 7-5 per l'iberico che paradossalmente parte male ma chiude in crescendo. In avvio è subito 2-0 per l'americano, che poi riesce anche a difendere due palle break. I conti tornano in parità sul 4-4, subito dopo arriva l'altra occasione di strappare il servizio, ma lo spagnolo fa muro. Inevitabile il tie-break che, però, sorride proprio al classe 2003 che si impone 8-6. Da questo momento in poi, Alcaraz non concede letteralmente nulla: zero palle break a disposizione di Paul che, invece, deve fare gli straordinari. Il 22enne ha in totale 10 occasioni per prendersi il turno in battuta e paradossalmente lo statunitense lo perde solo tre volte, ma sono tutte fatali: una volta nel secondo set (3-1) e nel game prima del match point. Per il terzo anno di fila, Alcaraz è ai quarti di Melbourne, ma la sensazione è che stavolta sarà difficile estrometterlo dal torneo.
L'avversario di Alcaraz sarà il padrone di casa Alex de Minaur, che senza alcun problema si libera di Bublik: 6-4, 6-1, 6-1 sul kazako. Domina anche Zverev: il tedesco travolge l'argentino Cerundolo, battuto con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-4. Come lo spagnolo, il numero 3 al Mondo perde soltanto una volta il servizio e in modo ininfluente, dato che era avanti 5-2 al momento del break da parte del sudamericano. Il teutonico sarà uno dei possibili avversari proprio di Alcaraz in semifinale. La notizia, però, è che il quarto non sarà contro Medvedev, perché il russo perde e in modo clamoroso contro Tien. L'americano, infatti, concede solo sette game, lascia addirittura a zero il tre volte finalista a Melbourne in uno dei parziali dell'incontro e alla fine vince con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-3.
TABELLONE FEMMINILE
Non sbagliano le due più attese di giornata nel tabellone femminile, anche se le vittorie di Aryna Sabalenka e Coco Gauff sono diverse. La bielorussa, infatti, domina il primo set e nel secondo vince un tie-break senza storia: finisce 6-1, 7-6(1) per la numero 1 della classifica Wta. La sua prossima avversaria è l'americana Jovic, capace nel terzo turno di eliminare Jasmine Paolini: stavolta, la statunitense si impone 6-0, 6-1 sulla kazaka Putintseva alla quale concede soltanto un game. Difficile capire se si andrà verso una semifinale con Gauff, che invece ha bisogno del terzo set per battere la ceca Muchova, brava con il 6-3 del secondo parziale a rispondere all'imponente 6-1 per Coco in apertura. Si va a quello decisivo, che sorride ancora alla numero 3 al Mondo. A sfidare Gauff sarà infine Elina Svitolina: l'ucraina e numero 12 del tabellone batte in due set (6-2, 6-4), la russa Mirra Andreeva, settima al Mondo.