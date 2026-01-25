Tennis, Australian Open: Alcaraz infallibile, è ai quarti di finale

TABELLONE MASCHILE

Carlos Alcaraz non si ferma più: il numero 1 al Mondo trova il suo quarto 3-0 a Melbourne e stavolta il malcapitato non è l'ultimo dei ripescati, bensì l'americano Tommy Paul. Finisce 7-6(6), 6-4, 7-5 per l'iberico che paradossalmente parte male ma chiude in crescendo. In avvio è subito 2-0 per l'americano, che poi riesce anche a difendere due palle break. I conti tornano in parità sul 4-4, subito dopo arriva l'altra occasione di strappare il servizio, ma lo spagnolo fa muro. Inevitabile il tie-break che, però, sorride proprio al classe 2003 che si impone 8-6. Da questo momento in poi, Alcaraz non concede letteralmente nulla: zero palle break a disposizione di Paul che, invece, deve fare gli straordinari. Il 22enne ha in totale 10 occasioni per prendersi il turno in battuta e paradossalmente lo statunitense lo perde solo tre volte, ma sono tutte fatali: una volta nel secondo set (3-1) e nel game prima del match point. Per il terzo anno di fila, Alcaraz è ai quarti di Melbourne, ma la sensazione è che stavolta sarà difficile estrometterlo dal torneo.