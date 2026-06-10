Serena Williams: "Wimbledon? Non ho ancora deciso. Al Queen's mi sto divertendo..."

"È stato davvero bello. Mi sono divertita tantissimo a giocare con Victoria. Non avevamo mai giocato insieme, ma è stato tutto così naturale con lei". Quattro anni dopo dall'ultima partita, Serena Williams non nasconde la sua emozione per essere tornata su un campo da tennis.
La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla giovane canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Routliffe e la statunitense Melichar-Martinez nel primo turno del torneo Wta 500 del Queen's con i parziali di 7-6, 6-2. "Non ho mai avuto l'opportunità di misurarmi qui, c'erano sempre e solo i tornei maschili. È stato davvero speciale giocare in un luogo così iconico", ha aggiunto Williams che si è data un voto modesto nella conferenza stampa post-partita.
"Un C meno", ha detto la campionessa, prima di essere un po' indulgente con se stessa. "Considerando tutte le condizioni, tornare sull'erba non è probabilmente la superficie più facile... Nel complesso, penso di aver giocato discretamente", ha aggiunto la statunitense che ha offerto una prestazione altalenante. A tratti è sembrato che avesse perso un po' di smalto ma ha dimostrato che può ancora competere ad alto livello.
Persino Williams sembrava sorpresa dalla precisione del suo rovescio vincente, messo a segno con una rapida reazione sul 4-4 nel primo set. Anche il pubblico ha apprezzato, fin dal momento in cui Williams ha messo piede in campo in un pomeriggio soleggiato ma ventoso.
La stella americana ha ricevuto una standing ovation al suo ingresso, di gran lunga l'ovazione più fragorosa della giornata all'Andy Murray Arena, persino da un pubblico che poco prima aveva assistito alle vittorie delle tenniste britanniche Emma Raducanu e Katie Boulter nel torneo di singolare dell'HSBC Championships.
Era la prima apparizione di Williams al Queen's Club, situato tra i palazzi residenziali vicino a Hammersmith, nella zona ovest di Londra. Il club, che ha ospitato i suoi primi campionati nel 1881, non ha organizzato un torneo femminile per oltre 50 anni, prima che il circuito WTA tornasse in questa sede nel 2025.
La rivedremo anche a Wimbledon? Serena ha lasciato aperto qualche spiraglio: "Vivo un giorno alla volta. Ho ancora un po' di tempo per decidere, e sono stati fantastici nel darmi lo spazio e il tempo necessari per scegliere".