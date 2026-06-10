Serena Williams: "Wimbledon? Non ho ancora deciso. Al Queen's mi sto divertendo..."

La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla giovane canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Routliffe e la statunitense Melichar-Martinez nel primo turno del torneo Wta 500 del Queen's con i parziali di 7-6, 6-2. "Non ho mai avuto l'opportunità di misurarmi qui, c'erano sempre e solo i tornei maschili. È stato davvero speciale giocare in un luogo così iconico", ha aggiunto Williams che si è data un voto modesto nella conferenza stampa post-partita.