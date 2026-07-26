MANOVRE NERAZZURRE

Inter su Romero, c'è la conferma di Ausilio: "Ci stiamo lavorando"

Parti in contatto per provare a raggiungere un'intesa. Il ds nerazzurro ha i lavori in corso per argentino ma avverte: "Sono cose lunghe"

26 Lug 2026 - 00:35
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L'Inter fa sul serio per Cristian Romero. Il nome del difensore argentino negli ultimi giorni è entrato prepotentemente in orbita nerazzurra. Tanto che Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha confermato l'esistenza della trattativa: "C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe ma sicuramente c'è interesse, vediamo".

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 Il ds nerazzurro rimane cauto e preferisce non sbilanciarsi, ma la verità è che i nerazzurri, visti i problemi a individuare un esterno destra che convinca per caratteristiche e costo, ormai da qualche giorno hanno deciso di virare con forza sul difensore del Tottenham. I contatti con l'entourage del giocatore e con gli Spurs sono continui: l'obiettivo dell'Inter sarebbe quello di chiudere per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Da capire ancora la formula: nelle ultime ore si era ipotizzata una soluzione "alla Akanji", ovvero un prestito oneroso con un diritto di riscatto molto semplice o addirittura un obbligo. Ancora da capire però se da Londra arriveranno aperture. 

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Concorrenza folta

 L'Inter comunque continua a lavorare con convinzione su questa pista anche se gli ostacoli non mancano: dalla valutazione che gli Spurs fanno del calciatore, che parte da 50 milioni, al contratto da 6 milioni all'anno dell'argentino. In più i nerazzurri dovranno fare i conti anche con una  folta e pericolosa concorrenza: secondo quanto filtra dall'Inghilterra anche l'Arsenal, dopo Atletico Madrid e Barcellona, si sarebbe messo sulle tracce di Romero. L'Inter però è pronta a tutto per riportare in Italia il difensore che In A ha già giocato con Juve, Genoa e Atalanta: "Cuti" è il profilo che convince di più per rinforzare un reparto che, quest'estate, ha salutato due pilastri del calibro di Acerbi e De Vrij. 

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