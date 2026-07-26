Inter su Romero, c'è la conferma di Ausilio: "Ci stiamo lavorando"

L'Inter comunque continua a lavorare con convinzione su questa pista anche se gli ostacoli non mancano: dalla valutazione che gli Spurs fanno del calciatore, che parte da 50 milioni, al contratto da 6 milioni all'anno dell'argentino. In più i nerazzurri dovranno fare i conti anche con una folta e pericolosa concorrenza: secondo quanto filtra dall'Inghilterra anche l'Arsenal, dopo Atletico Madrid e Barcellona, si sarebbe messo sulle tracce di Romero. L'Inter però è pronta a tutto per riportare in Italia il difensore che In A ha già giocato con Juve, Genoa e Atalanta: "Cuti" è il profilo che convince di più per rinforzare un reparto che, quest'estate, ha salutato due pilastri del calibro di Acerbi e De Vrij.