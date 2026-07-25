manovre giallorosse

La Roma sceglie Castro: l'argentino da Gasperini per il definitivo salto di qualità

Il classe 2004 è a un passo dai giallorossi: al Bologna 35 milioni bonus inclusi. L'argentino si mette nella mani di Gasp che, da sempre, valorizza gli attaccanti

25 Lug 2026 - 21:59
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Dopo tanti “what if” e tanti sogni sfumati, il primo colpo per Gian Piero Gasperini è finalmente vicinissimo. La Roma infatti è a un passo da Santiago Castro, classe 2004, attaccante da 2 anni a Bologna. 

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Le qualità di Castro

 L'argentino è un attaccante moderno: capace fuori dall’area di rigore e rapace al suo interno. Molto forte di testa, deve migliorare nella continuità e sotto porta. Ma per questo c’è Gasp, l’uomo che ha portato Retegui, che a Genova segnò meno di Castro a Bologna, quasi a quadruplicare i suoi gol in una sola stagione a Bergamo.
D’amico porta il suo primo colpo nella nuova piazza, in attesa dell’esterno che arriverà nei prossimi giorni e che oscilla ancora tra diversi nomi dopo le delusioni Greenwood e Summerville, non arrivati a Roma per le cifre esorbitanti spese da Fenerbahce e Al Hilal.

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Le cifre

 Al Bologna, che lo aveva pagato meno di 10 due anni fa, andranno 35 milioni di euro. Da capire se tutto cash o con all’interno il prestito di Dovbyk. Per il Toto, Le buone prestazioni, la coppa italia vinta, e la giovane eta’ ne hanno quadruplicato il prezzo. Ora si gioca una chance importantissima. Lo svolta carriere degli attaccanti (gomez, ilicic, muriel, retegui, lookman, scamacca) lo aspetta insieme alla musichetta della Champions League.

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