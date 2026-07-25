La Roma sceglie Castro: l'argentino da Gasperini per il definitivo salto di qualità

L'argentino è un attaccante moderno: capace fuori dall’area di rigore e rapace al suo interno. Molto forte di testa, deve migliorare nella continuità e sotto porta. Ma per questo c’è Gasp, l’uomo che ha portato Retegui, che a Genova segnò meno di Castro a Bologna, quasi a quadruplicare i suoi gol in una sola stagione a Bergamo.

D’amico porta il suo primo colpo nella nuova piazza, in attesa dell’esterno che arriverà nei prossimi giorni e che oscilla ancora tra diversi nomi dopo le delusioni Greenwood e Summerville, non arrivati a Roma per le cifre esorbitanti spese da Fenerbahce e Al Hilal.