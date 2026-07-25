Perché Sinner non giocherà a Montreal: riposo e allenamenti, poi Cincinnati e gli Us Open

Valérie Tétreault, direttrice del torneo, ha commentato così l'assenza dei due tennisti: “Siamo ovviamente molto delusi dal fatto che quest’anno Jannik e Novak non parteciperanno al torneo di Montreal, soprattutto dopo che si erano già ritirati anche dall’edizione dello scorso anno a Toronto. I tornei Masters 1000 sono tra gli eventi di punta del circuito e i tifosi si aspettano giustamente di vedere in campo i migliori giocatori del mondo. Abbiamo già avviato discussioni con l’ATP affinché questa situazione venga presa seriamente in considerazione. Siamo fermamente convinti che nel prossimo futuro siano necessari degli aggiustamenti per tutelare meglio l’integrità dei tornei Masters 1000, tenendo al tempo stesso conto delle reali difficoltà che i giocatori devono affrontare”. Anche Gavin Ziv, amministratore delegato di Tennis Canada, ha mostrato il suo disappunto: “In qualità di federazione nazionale e organizzatrice di un torneo ATP Masters 1000, abbiamo la responsabilità di tutelare gli interessi del tennis e dei tifosi che sostengono il nostro evento anno dopo anno”.