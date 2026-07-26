Inter, Ausilio sul mercato: "Davanti siamo a posto, per l’esterno non c'è fretta. E su Romero e Pavard..."

Sul futuro di Benjamin Pavard invece, il direttore sportivo ha preferito non sbilanciarsi. Il francese prima dell'inizio del ritiro era considerato fuori dal progetto, ma la mancanza di offerte e la difficoltà nel trovare difensori da regalare a Chivu stanno forse facendo cambiare la valutazione sull'ex Bayern. Al momento però Ausilio rimane vago: "Vedremo se resterà. Faremo le nostre valutazioni più avanti: siamo soltanto all'inizio del mercato e c'è tutto il tempo per decidere". Più netta, invece, la posizione sul reparto offensivo nerazzurro. "Ci sono reparti in cui siamo più coperti di altri. Davanti abbiamo quattro attaccanti fortissimi e, al momento, non penso ci saranno cambiamenti".