TENNIS

Tennis: solo affaticamento, Sinner torna ad allenarsi. Niente tornei preparatori, obiettivo Wimbledon

Gli accertamenti al San Raffaele non hanno evidenziato nulla di preoccupante: il numero uno del mondo riprende in mano la racchetta dopo il malore al Roland Garros

10 Giu 2026 - 10:46
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La due giorni di accertamenti al San Raffaele di Milano ha allontanato dubbi e portato rassicurazioni sullo stato di salute di Jannik Sinner. Gli accertamenti cui si è sottoposto il numero uno al mondo - tra cui elettrocardiogramma sotto sforzo, holter cardiaco e risonanza magnetica al cuore (come riporta il Corriere della Sera) - non hanno evidenziato nulla di preoccupante: il crollo avvenuto nel match del secondo turno del Roland Garros contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo sarebbe da imputare soltanto ad affaticamento per le tante gare disputate negli ultimi tempi, unito alle temperature elevate di Parigi in quei giorni.

Sinner dunque può tornare ad allenarsi in vista di Wimbledon: non farà tornei di preparazione per arrivare al meglio all'appuntamento con il torneo sull'erba inglese dove è chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. L'azzurro deve gestire le energie dopo una primavera estenuante, premiata però dal record dei cinque Master 1000 vinti consecutivi: dal 7 marzo con la prima partita a Indian Wells alla finale vinta a Roma il 17 maggio è sceso in campo 29 volte.

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