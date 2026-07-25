Dominic Thiem riparte dal calcio: giocherà nell'ottava divisione austriaca

© foto 'chi'
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Dominic Thiem riparte... dal calcio! Dopo essersi ritirato due anni fa dal tennis per un infortunio al polso che lo ha tormentato per anni, l'ex tennista classe1993 ha firmato per il Badener AC, club che milita nell'ottava divisione austriaca. Per Thiem, tra l'altro, non si tratta della prima esperienza nel mondo del calcio: nelle ultime due stagioni, infatti, ha giocato per la squadra della sua città, il Lichtenwörth SC, mettendo a referto cinque presenze nella prima annata e dieci in quella successiva.
Un trasferimento arrivato grazie all'aiuto di un amico, che, però, non rende in discesa la strada per l'ex numero 3 del mondo e campione degli US Open 2020: "Abbiamo sentito dire che è un buon calciatore, ma dovrà lottare come tutti gli altri per guadagnarsi il posto da titolare" ha spiegato il direttore del club, Sergej Petrovic. E, a proposito di calcio, Thiem sarà protagonista anche a livello internazionale, ma non come giocatore. Infatti, sarà lui l'ambasciatore ufficiale per l'Austria in occasione della finale di Supercoppa Europea che si giocherà a Salisburgo, il prossimo 12 agosto, tra Psg e Aston Villa.