Dominic Thiem riparte dal calcio: giocherà nell'ottava divisione austriaca

Un trasferimento arrivato grazie all'aiuto di un amico, che, però, non rende in discesa la strada per l'ex numero 3 del mondo e campione degli US Open 2020: "Abbiamo sentito dire che è un buon calciatore, ma dovrà lottare come tutti gli altri per guadagnarsi il posto da titolare" ha spiegato il direttore del club, Sergej Petrovic. E, a proposito di calcio, Thiem sarà protagonista anche a livello internazionale, ma non come giocatore. Infatti, sarà lui l'ambasciatore ufficiale per l'Austria in occasione della finale di Supercoppa Europea che si giocherà a Salisburgo, il prossimo 12 agosto, tra Psg e Aston Villa.