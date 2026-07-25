Roma forte su Castro del Bologna: i dettagli del blitz giallorosso

La Roma e Adidas presentano la prima maglia dei giallorossi per la stagione 2026-27: LE FOTO
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Potrebbe non essere un esterno il primo regalo estivo per Gian Piero Gasperini: la Roma infatti è a un passo da Santiago Castro del Bologna. Il neo ds giallorosso Tony d'Amico si è mosso nell'ombra e con un blitz è arrivato ai dettagli dell'operazione: ai rossoblù andrà una cifra che, coi bonus, dovrebbe toccare quota 35 milioni di euro. L'accordo con il calciatore è già stato trovato, per chiudere l'operazione manca solo il via libera di Ryan Friedkin.
L'attaccante argentino classe 2004 ha vinto la concorrenza di Nicolò Tresoldi, punta del Bruges, per assumere il ruolo di vice Malen (anche se con l'arretramento dell'olandese i due potrebbero anche giocare inseme). I due attaccanti avevano costi simili e Gasp ha preferito puntare su un giocatore già testato nel campionato di Serie A e con buona esperienza in Europa. Castro infatti in due anni a Bologna ha messo insieme, tra tutte le competizioni, compresa Champions e Europa League: 105 presenze, 22 gol e 13 assist.
Trovato il bomber "di riserva", adesso la Roma torna a concentrarsi sull'esterno: l'arrivo di Castro infatti non colma le lacune che i dirigenti giallorossi avevano pensato di colmare con Greenwood prima e Summerville poi. Ora nella lista dei giallorossi ci sono diversi profili: da Leao a El Mala e Nusa. In attesa di capire su chi virare, D'Amico sta per regalare il primo rinforzo a Gasp.
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