MANOVRE GIALLOROSSE

Roma forte su Castro del Bologna: i dettagli del blitz giallorosso

L'argentino 2004 vicinissimo ai giallorossi: sarà il vice Malen. Vinta la concorrenza di Tresoldi

25 Lug 2026 - 20:40
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Potrebbe non essere un esterno il primo regalo estivo per Gian Piero Gasperini: la Roma infatti è a un passo da Santiago Castro del Bologna. Il neo ds giallorosso Tony d'Amico si è mosso nell'ombra e con un blitz è arrivato ai dettagli dell'operazione: ai rossoblù andrà una cifra che, coi bonus, dovrebbe toccare quota 35 milioni di euro. L'accordo con il calciatore è già stato trovato, per chiudere l'operazione manca solo il via libera di Ryan Friedkin.

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Il sorpasso su Tresoldi

 L'attaccante argentino classe 2004 ha vinto la concorrenza di Nicolò Tresoldi, punta del Bruges, per assumere il ruolo di vice Malen (anche se con l'arretramento dell'olandese i due potrebbero anche giocare inseme). I due attaccanti avevano costi simili e Gasp ha preferito puntare su un giocatore già testato nel campionato di Serie A e con buona esperienza in Europa. Castro infatti in due anni a Bologna ha messo insieme, tra tutte le competizioni, compresa Champions e Europa League: 105 presenze, 22 gol e 13 assist. 

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Priorità esterno

 Trovato il bomber "di riserva", adesso la Roma torna a concentrarsi sull'esterno: l'arrivo di Castro infatti non colma le lacune che i dirigenti giallorossi avevano pensato di colmare con Greenwood prima e Summerville poi. Ora nella lista dei giallorossi ci sono diversi profili: da Leao a El Mala e Nusa. In attesa di capire su chi virare, D'Amico sta per regalare il primo rinforzo a Gasp. 

La Roma e Adidas presentano la prima maglia dei giallorossi per la stagione 2026-27: LE FOTO

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