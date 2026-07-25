Roma forte su Castro del Bologna: i dettagli del blitz giallorosso

L'attaccante argentino classe 2004 ha vinto la concorrenza di Nicolò Tresoldi, punta del Bruges, per assumere il ruolo di vice Malen (anche se con l'arretramento dell'olandese i due potrebbero anche giocare inseme). I due attaccanti avevano costi simili e Gasp ha preferito puntare su un giocatore già testato nel campionato di Serie A e con buona esperienza in Europa. Castro infatti in due anni a Bologna ha messo insieme, tra tutte le competizioni, compresa Champions e Europa League: 105 presenze, 22 gol e 13 assist.